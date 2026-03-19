19 март 2026, 11:35 часа 220 прочитания 0 коментара
Вижте листата на ГЕРБ-СДС за парламентарните избори на 19 април в 1 МИР - Благоевград

Представяме ви листата на ГЕРБ-СДС в 1 МИР - Благоевград за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Росен Димитров Желязков

2. Юрий Тодоров Воев

3. Костадин Томов Стойков

4. Георги Иванов Георгиев

5. Иван Красимиров Герчев

6. Иванка Георгиева Кехайова

7. Соня Валериева Влахова

8. Евгени Генчев Будинов

9. Васил Георгиев Чолаков

10. Мария Димитрова Мутафчиева

11. Илия Филипов Сидеров

12. Давид Стоименов Петров

13. Мариела Георгиева Весалова

14. Муса Ахмедов Ръджов

15. Тони Иванова Чаушева

16. Галина Петрова Милчева

17. Фатиме Мехмед Пешова

18. Селван Исмаил Читак

19. Антоанета Йорданова Дивилска

20. Стойчо Тодоров Томов

21. Ибрахим Ибрахим Пенда

22. Стефан Апостолов Апостолов

Ивайло Анев Отговорен редактор
