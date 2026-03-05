Фатален инцидент с преподавател в Американския университет в Благоевград

Загиналият тази сутрин в Благоевград мъж е преподавател в Американския университет в България (АУБ), съобщиха от висшето училище. Сигнал за инцидента е подаден около 9 ч. тази сутрин, посочиха още от пресцентъра на вътрешното министерство, цитирани от БТА. Мъжът е починал след падане от високите етажи на сградата на Американския университет, която се намира в централната част на Благоевград, съобщиха от пресцентъра на МВР. Според регионални медии починалият мъж е на около 50 години, като няма информация как се е стигнало да фаталното падане. Според информациите полицията работи по всички версии.

Изявление от университета

Източник: Американски универститет в България

"С дълбока тъга съобщаваме, че преподавател от Американския университет в България е починал вследствие на инцидент в Благоевград", пишат от университета в съобщение до медиите. Оттам посочват, че в момента компетентните органи изясняват обстоятелствата около случилото се.

"В този труден момент мислите ни са с близките, колегите и студентите на покойния преподавател", написаха още от АУБ. От университета отправиха призив да се подхожда с необходимата чувствителност и уважение към личното пространство на семейството и засегнатите близки. "В този тъжен ден, нека бъдем човечни", добавиха още от университета.

