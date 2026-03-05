Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Фатален инцидент с преподавател в Американския университет в Благоевград

05 март 2026, 14:59 часа 650 прочитания 0 коментара
Фатален инцидент с преподавател в Американския университет в Благоевград

Загиналият тази сутрин в Благоевград мъж е преподавател в Американския университет в България (АУБ), съобщиха от висшето училище. Сигнал за инцидента е подаден около 9 ч. тази сутрин, посочиха още от пресцентъра на вътрешното министерство, цитирани от БТА. Мъжът е починал след падане от високите етажи на сградата на Американския университет, която се намира в централната част на Благоевград, съобщиха от пресцентъра на МВР. Според регионални медии починалият мъж е на около 50 години, като няма информация как се е стигнало да фаталното падане. Според информациите полицията работи по всички версии.

Изявление от университета

Източник: Американски универститет в България

"С дълбока тъга съобщаваме, че преподавател от Американския университет в България е починал вследствие на инцидент в Благоевград", пишат от университета в съобщение до медиите. Оттам посочват, че в момента компетентните органи изясняват обстоятелствата около случилото се.

"В този труден момент мислите ни са с близките, колегите и студентите на покойния преподавател", написаха още от АУБ. От университета отправиха призив да се подхожда с необходимата чувствителност и уважение към личното пространство на семейството и засегнатите близки. "В този тъжен ден, нека бъдем човечни", добавиха още от университета.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Възрастен мъж падна от тераса

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Падане инцидент почина Американски университет
Още от Благоевград
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес