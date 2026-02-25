Благоевград ще отбележи 8 март с предпремиерата на филма "Пакет Вечност"

Лентата „Пакет Вечност“, която тръгна по европейските екрани преди официалната си премиера у нас на 20 март и завладя публиката в Германия, Италия, Ватикана, Сан Марино и Косово, ще стартира официалното си киноразпространение пред българска публика на сцената на Камерната опера в Благоевград на 8 март, неделя, от 17:00 часа.

Защо в Благоевград

Изборът на продуцентите да представят „Пакет Вечност“ първо в Благоевград не е случаен. По-голямата част от лентата е заснета в студентската столица на Югозапада, където се развива действието на черната комедия. Във филма участват актрисата Бистра Топарова, знакова фигура в благоевградския театър, и журналистът Христо Ваклинов, дългогодишен служител в Радио Благоевград, БНР. „Пакет Вечност“ остава последната филмова лента с тяхно участие и се превръща в екранна памет за техния талант и присъствие. Впечатление прави и участието на натуршици от група „Нежни звуци“ към читалище „Никола Вапцаров“, както и жители на града.

Не е случайно избрана и датата на предпримиерата. „Пакет Вечност“ е сред малкото български филми с почти изцяло женски екип. Оператор на лентата е Дебора Врици, копродуцент от италианска страна е Илария Малагути, а от българска страна – Мартичка Божилова. Режисьор на филма е Магделена Илиева, родом от Благоевград.

Специални гости на предпримиерата са всички дами, ангажирани в обществения сектор на община Благоевград, като жест на признание към приноса на жените, които ежедневно работят в полза на града и неговите общности. В рамките на галавечерта по червения килим ще преминат актьорите Стоян Дойчев, Мариана Крумова, Китодар Тодоров, Ванина Кондова и Константин Тодоров, както и представители на основния творчески екип на филма – режисьорката Магделена Илиева, сценаристът Джонатан Хайделбергер и композиторът Симоне Чивитило.

Не по-малко бляскава ще бъде и официалната премиера на „Пакет Вечност“ в София, която ще се състои седмица по-късно, на 17 март. От 20 март черната комедия „Пакет Вечност“ тръгва по екраните в цялата страна.