Мъж с моторна шейна блъсна 14-годишно момче на писта над Банско и избяга

14-годишно момче е пострадало, след като е било блъснато от моторна шейна на писта в ски зоната над Банско, съобщава БНР. Инцидентът е станал малко преди обяд на ски писта №5 в местността Шилигарника. Детето е карало ски заедно с баща си, когато по пистата преминала моторна шейна без светлинна и звукова сигнализация и го ударила.

Мъжът, който е управлявал шейната, е напуснал мястото на инцидента и в момента се издирва.

Веднага след случилото се са уведомени екипи на Планинската спасителна служба. Спасителите са оказали първа помощ на пострадалото момче, което е с тежък хематом на бедрото. Детето е транспортирано с кабинковия лифт до Банско, откъдето е откарано в лечебно заведение.

Все още не е ясно как моторната шейна се е озовала на ски пистата и как е достигнала до ски зоната. На място работят полицейски служители, които разпитват свидетели на инцидента.