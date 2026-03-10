Лайфстайл:

Затварят тунел "Железница" на АМ "Струма" за цял ден

10 март 2026
Затварят тунел "Железница" на АМ "Струма" за цял ден

Движението в тунел "Железница" на АМ "Струма" ще бъде ограничено утре, 11 март в продължение на цяло денонощие. Това съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Причината е тестване и профилактика на системата за управление на тунела SCADA, които ще започнат в 8:00 часа сутринта.

Според инструкциите за поддържане на съоръжението е необходимо подобни тестове да се правят 2 пъти в годината.

Движението ще бъде ограничено за 24 часа - до 8:00 ч. на 12 март, четвъртък.

Обходният маршрут

По време на дейностите трафикът в двете посоки ще се пренасочва по обходен маршрут по път I-1 София - Кулата.

Пътуващите в посока Кулата ще се отклоняват по път I-1 при пътен възел "Благоевград Юг" на АМ "Струма" /при 97-и км/, а автомобилите, които се движат към София ще се пренасочват по първокласния път при пътната връзка на 104-и км на магистралата.

АПИ се извинява на водачите за причиненото неудобство, но от агенцията твърдят, че дейностите са необходими, за да се гарантира безопасното пътуване в отсечката.

"Апелираме шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи", пишат от АПИ.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

Десислава Любомирова
