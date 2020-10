Излезе "Холистичният начин на живот"

Терминът холистичен идва от гръцката дума holos, която се превежда цял, цялостен, пълен.

Холистичният подход предполага вникване в цялостната същност на човешкия индивид. При холистичните грижи за здравето се разглежда целият човек, като се обръща внимание на взаимодействието и връзката на биологическото и на физиологическото (тялото и дишането), на психологическото (съзнателния и несъзнателния ум) и на философското (душата) измерение. Набляга се на лекуването на пациента като цяло, а не само на симптомите на болестта.Необходимо е човекът да осъзнае, че не представлява единствено тяло.Той е дишащо, мислещо същество със сложни емоции, стремежи и желания. Свами Рама е роден в Хималаите и е посветен в редица практики на йога и прозрения за древните учения. Още на 24 години е определен за шанкарачаря на Карвирпитам в Южна Индия. Отказва се от предложения пост, за да търси истинската садхана в пещерите на Хималаите. След като успешно се справя със задачата си, един от учителите му го съветва да замине за Япония и на Запад, за да представи научната основа на древните практики на йога. Във Фондация Менингър в Топика, Канзас, убедително демонстрира способностите на ума да контролира т.нар. неволни психологически процеси – сърдечния пулс, температурата и мозъчните вълни. Работата му там продължава 23 години и през това време основава Хималайския международен институт. Свами Рама става популярен в САЩ като йога, учител, философ, поет, хуманист и филантроп. Моделите му за превантивна медицина, холистично здраве и овладяване на стреса се възприемат от доста представители на западната медицина. През 1993 г. се връща в Индия и създава Болничен тръст към Хималайския институт в дяла на Хималаите Гархвал.Напуска тукашното физическо измерение през ноември 1996 г., но семената, които е посял, все още покълват, цъфтят и дават плодове. Неговото учение, въплътено в думите: Обичай! Служи! Помни!, продължава да вдъхновява хиляди.Д-Р ПРАКАШ КЕШАВИЯХ е учен с магистърски степени по машинно инженерство и физиология и с докторска степен по биомедицинско инженерство от университета на Минесота (САЩ). Преди да се включи в работата на Болничния тръст на Хималайския институт като директор на нефрологията и почетен професор по физиология през 1998 г., работи в Медицинския център на окръг Хенепин, в университета на Минесота и в корпорацията Бакстър Хелт Кеър. Негова светлост Свами Рама насочва и обучава д-р Кешавиях в съответствие с хималайската традиция и му признава правото да посвещава ученици. Редактор е на At the Feet of a Himalayan Master (В нозете на хималайски Учител) в 6 тома.