Вижте листата на БСП за парламентарните избори на 19 април във 2 МИР - Бургас

Представяме ви листата на БСП в 2 МИР - Бургас за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Крум Костадинов Зарков

2. Ива Димитрова Кусева

3. Николай Асенов Тишев

4. Аспарух Данчев Иванов

5. Мадлен Михран Мутафян

6. Яни Анастасов Янулов

7. Даниел Николов Чолаков

8. Атанас Маринов Маринов

9. Румен Христов Николов

10. Лиляна Стоянова Димова

11. Дора Василева Петкова

12. Гергана Неделчева Георгиева

13. Ибрахим Шукри Мустафа

14. Николай Драгомиров Буковинов

15. Васил Иванов Иванов

16. Михаил Георгиев Калев

17. Владимир Атанасов Владимиров

18. Никола Йорданов Янев

19. Милена Колева Върбанова

20. Пламен Василев Тенев

21. Ивета Станимирова Сивкова

22. Милка Димитрова Димитрова-Донева

23. Николай Тодоров Тодоров

24. Спас Димитров Стоянов

25. Аргир Леонидов Бояджиев

26. Георги Михайлов Спасов

27. Евгения Стоянова Карайчева

28. Йордан Георгиев Петков

