Лудогорец продължава с акцията по задържане на звездите си

Лудогорец без никакво съмнение е отборът в България с най-широк и най-качествен състав. „Орлите“ са пример за развитие на клуб, особено на родна земя, но не само. Те успяват и да задържат голяма част от звездите си, за да не се налага да правят големи промени в състава, което да доведе до несигурност. Така вече доста от настоящите големи имена в Разград подписаха нови договори с клуба.

Лудогорец ще предложи нови договори на Сон и Алмейда

Става въпрос за вратарят Серджо Падт и остриетата в атака Кайо Видал, Квадво Дуа и Бърнард Текпетей. Сега на дневен ред са още двама футболисти, които от Лудогорец искат да запазят в състава си. Става въпрос за защитниците Диниш Алмейда и Сон. И двамата са обвързани с договори до лятото, а „орлите“ ще влязат в преговори с тях, за да удължат бъдещето им в клуба, твърдят колегите от „Тема Спорт“.

Сон и Алмейда са основни играчи на Лудогорец

Сон и Алмейда са двама от основните защитници на Лудогорец. През този сезон испанецът е изиграл 44 мача за „орлите“, в които е вкарал 2 гола и е дал 7 асистенции във всички турнири. Португалецът е записал 36 срещи за разградчани, в които се е разписал веднъж и е подал за гол 2 пъти, отново във всички надпревари.

