Алдаир: Искам да ме запомнят като португалеца, станал шампион с Левски

Един от основните футболисти на Левски – Алдаир Невеш даде дълго интервю пред колегите от „Диема“, в което говори за шампионските амбиции на „сините“. Той бе категоричен, че всички играчи в съблекалнята на стадион „Георги Аспарухов“ мечтаят за титлата в Първа лига, но спечелването на отличието минава през много работа и много трудни мачове до края на първенството.

Десният бек допълни, че Левски е най-големият клуб, в който е играл през кариерата си. Това важи и за голяма част от неговите съотборници. Именно поради тази прична „сините“ искат на всяка цена да спечелят титлата и да запишат със златни букви имената си в историята на българския гранд.

„Левски е най-големият клуб, в който съм играл“

„Това е нещо, което си говорим винаги в съблекалнята. Чувстваме се привилегировани и много щастливи да сме на това място, но истината е, че работим от миналата година това да се случи. Няма друга мисъл, която да минава през главите ни, освен това да сме шампиони. Всички ние сме с ясното съзнание и искаме да оставим следа, да напишем история в клуба. Намираме се в добра позиция, но трябва да продължим по същия начин, да мислим мач за мач. Ние се трудим още от началото за нашата цел и само, ако работим по същия начин, отдадени сме, показваме същото отношение, както до сега, ще можем да сме на победния път, а в края на шампионата да се поздравим с титла“.

„Считаме тази ситуация за нормална. С ясното съзнание, че трябва да продължим да работим здраво, защото това е единственият начин да триумфираме в края. Знаем, че това е от изключително значение за клуба. Трябва да продължим да показваме зрялост в това, което предстои - мач за мач и ден за ден. Не сме доволни от резултата в тези мачове. Завършихме наравно на нашия стадион, но загубихме останалите срещи. По мое мнение, не заслужавахме да загубим както мача за Суперкупата, така и този за Купата, защото отборът стоеше добре, притежавахме топката, бяхме доминиращия тим. За нещастие, не можахме да се поздравим с победата, защото не отбелязахме гол. И в двата мача считам, че бяхме по-добри, имахме нашите възможности, но просто не успяхме“.

„Знаем, че мачовете, които ни очакват, ще са много здрави и трудни. Но пък в първенството, вече се изправяхме един срещу друг, познаваме си определено и имаме своите предимства. Считам, че имаме сили да изиграем добре мачовете както до края на редовната фаза, така и в плейофите. Ще вложим всички усилия във всяка една от срещите, защото те ще го изискват. Осъзнаваме, че представляваме Левски, тук са събрани най-добрите футболисти. Мисля, че това създава една здравословна конкуренция, която изисква да сме винаги на високо ниво. Просто не те оставя в покой. Искаме да дадем най-доброто от себе си и да играем, възможно най-много минути. Не само за мен, за всички в отбора конкуренцията се отразява много добре“.

„До този момент в кариерата ми, това е най-големият клуб, в който съм играл. От опита ми в Испания и Португалия и там, където съм бил преди, дори не предполагах фактически в колко голям клуб идвам. Много съм щастлив от това, което виждам в мачовете ни и като гости - многобройната публика, която ни подкрепя. Чувствам се горд, че съм част от този клуб и наистина не искам нищо повече от това да оставя следа в клуба и да станем шампиони. Искам да ме запомнят като шампион. Като португалеца, станал шампион с Левски. Разбира се, осъзнавам колко е важно това за клуба, но и в личен план ще е много важно за мен“, заяви Алдаир.

