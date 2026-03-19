Счупена ръка и полуампутиран палец: двама футболисти са се осакатили в Ливърпул

На 18 март се проведе мачът реванш от 1/8-финалната фаза на Шампионска лига между Ливърпул и Галатасарай. „Червените“ загубиха първия мач с 0:1 в Истанбул, но обърнаха общия резултат на родна земя, като записаха победа с 4:0 във втория мач. Но съперникът от Турция даде много сериозни жертви в гостуването си, като две от звездите на Галатасарай са с много сериозни контузии.

Виктор Осимен е със счупена ръка

Може би най-голямото име в Галатасарай в момента е Виктор Осимен. Той вкара единствения гол в мача между Ливърпул и турския гранд в основната фаза на Шампионска лига. Нигериецът се разписа и в решаващия момент срещу Ювентус в плейофния кръг. Но беше заменен на почивката в мача на „Анфийлд“. Причината е счупена ръка. Той имаше сблъсък със защитника на мърсисайдци Ибрахима Конате още в началото на двубоя, но продължи да играе до края на първата част. След това медицинският екип е разбрал каква всъщност е контузията и му е забранил да излезе на терена за второто полувреме.

Bir Taraftarın Kamerasından Noa Lang Sakatlandığı Anda Yaşananlar.



Noa Lang Çok Acı Çekiyor Bağırışları Duyuluyor.



Geçmiş Olsun Noa Lang 💛❤️ pic.twitter.com/hr0dO2tNCk — Galatasarayultrataraftar (@gsultratrftr) March 19, 2026

Ноа Ланг поряза лошо десния си палец

Много по-сериозна обаче е ситуацията с Ноа Ланг. Нидерландското крило пристигна в Галатасарай под наем от Наполи през зимния трансферен прозорец, като от тогава е изиграл 11 мача за турския гранд, в които е вкарал 2 гола и е дал 2 асистенции. При гостуването на Ливърпул той влезе като резерва в 47-мата минута, но беше заменен в 81-вата. Причината е сблъсък с едно от рекламните пана до терена. Ланг е порязал сериозно десния си палец, като претърпя спешна операция. Интервенцията е преминала успешно, като хирурзите са спасили пръста на футболиста, но според някои източници той е полуампутиран.

