19 март 2026, 12:24 часа 169 прочитания 0 коментара
Левандовски влезе в историята, но ще трябва да си намали заплатата, ако иска да остане в Барселона

Роберт Левандовски много бързо свикна с живота в Барселона, като дори на 37 години той не спира да бележи. Последните си два гола той вкара в 1/8-финалния мач реванш между каталунците и Нюкасъл в Шампионска лига, където испанският гигант победи „свраките“ със 7:2 и с общ резултат 8:3 продължи към 1/4-финалната фаза. Още с първия си гол в мача Левандовски влезе в историята. Неяснотата при поляка си остава в неговото бъдеще. Много се изговори по тази тема, като не е изключен и вариантът да остане в Барселона.

Роберт Левандовски е вкарал на 41 различни отбора в Шампионска лига

В мача срещу Нюкасъл от 1/8-финалите на Шампионска лига, спечелен със 7:2 от Барселона, Роберт Левандовски вкара 2 гола. през настоящия сезон той има 16 гола в 36 мача във всички турнири. Още с първия си гол срещу „свраките“ полякът влезе в историята. Той стана първият футболист с голове срещу над 40 различни отбора в Шампионска лига. До този момент дой делеше първото място не с кого да е, а с Лионел Меси, който е вкарал на 40 различни отбора.

Левандовски е готов да намали заплатата си

През сезона Левандовски може да не получава желаните от него игрови минути, но головият му нюх със сигурност не се е изгубил. Въпреки че статистиката му не изглежда толкова впечатляваща, колкото в предишните сезони, той все още е основна фигура в Барселона. Договорът му с каталунците изтича през лятото, като бъдещето му все още не е напълно ясно. Левандовски може дори да остане в Барселона, като в испанските медии вече се говори, че е готов да намали заплатата си, за да го направи.

Николай Илиев Отговорен редактор
Барселона Шампионска лига Роберт Левандовски
