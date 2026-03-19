Бойко Величков: Искаме да дадем най-доброто футболно обучение на децата в Академията на ЦСКА

19 март 2026, 11:58 часа 250 прочитания 0 коментара

Спортният директор на ЦСКА - Бойко Величков, участва в съвместна пресконференция с легендата на българския футбол Христо Стоичков, на която беше обявено ново сътрудничество. Застрахователния брокер „Мусала“ ще има за цел да гарантира здравето на играчите от „Академия ЦСКА“ и тяхното развитие като личности.

„Последните 20-25 години ние сме длъжници като треньори и ръководители“

„Искам да акцентирам върху възпитанието. Имаме отговорност най-вече към това. С процесите, които сме стартирали – искаме да дадем най-доброто футболно обучение на децата. Ние обаче ще акцентираме и върху отношението към децата и тяхното изграждане. В този ред на мисли трябва да кажа, че обмисляме ежемесечна награда, която да не е за успехи, а за трудолюбие и характер. Това е нашият акцент какво очакваме от децата. Всички те ще бъдат застраховани от компанията“, заяви Бойко Величков.

База на ЦСКА в Панчарево

Ръководителят на школата Петър Занев призна, че последните две десетилетия ръководители и треньори са длъжници заради стотиците пропилени таланти и сега това ще трябва да се промени.

„Отговарям за развитието на младите играчи и това партньорство е голяма радост за мен. Господин Стоичков обръща внимание на академията на ЦСКА и това значи много за нас. Последните 20-25 години ние сме длъжници като треньори и ръководители, защото имаме много талантливи деца и няма оправдания. Трябва да направим максималното за тях“, каза Занев.

ОЩЕ: Христо Стоичков: Гарантирам, че Академията на ЦСКА ще има най-доброто от Европа

Бойко Димитров
Бойко Димитров
