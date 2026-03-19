Мони Николов и още един български волейболист са номер 1 по уникални показатели в Русия

Българският национал Симеон Николов завърши редовния сезон в руската Суперлига като най-резултатния разпределител в първенството. Играчът на Локомотив (Новосибирск) отбеляза 186 точки в 30 мача, което е най-добрият резултат сред волейболистите на тази позиция през този сезон. Именно Мони Николов е считан и за може би най-добрия разпределител в Русия - нещо, което се потвърждава не само от статистиките, но и от креативният начин, по който разпределя топките за своите съотборници.

Симеон Николов и Слави Костадинов със силно представяне в редовния сезон в Русия

Малко след края на редовния сезон сред рекордьорите в Русия се нареди и друг волейболист с български корени. Играещият в Газпром-Югра Слави Костадинов постави нов рекорд за асове в руската Суперлига, като отбеляза 77 точки от сервис. По този начин той подобри предишния рекорд, държан от Дмитрий Мусерски, който имаше 75 аса през сезон 2014/2015.

Иначе диагоналът на Зенит (Санкт Петербург) Владислав Бабкевич стана най-резултатният волейболист в редовния сезон с 584 точки в 29 мача. Той постигна 55% успеваемост в атака (486/877), отбеляза 58 аса и 40 блока, оглавявайки тази класация за трети път в кариерата си. Най-добрият външен нападател пък е кубинецът Осниел Мергарехо (Динамо-ЛО), който е с 445 точки.

