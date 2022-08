Русия вече не изнася петрол към Унгария, Чехия и Словакия. Какво ще прави Орбан?

Информацията за спирането идва от Игор Демин, който е пресаташе на "Транснефт". По думите му пред РИА Новости, спирането от украинска страна е почнало още на 4 август. Транзитът на руски петрол през Беларус към Германия и Полша обаче засега не е спрян. Как няма проблем с транзитните такси към тези дестинации, не е ясно - вероятно причината е, че петролът минава през Беларус, не през Украйна.

Припомняме, че руският президент Владимир Путин вече подписа указ, според който руски банки може да откажат да извършат операция във валута на държава, която е замразила техни активи. Например - в американски долари или евро.

Putin allowed Russian banks to suspend operations in the currencies of countries that froze their assets. pic.twitter.com/vORB03z2KH