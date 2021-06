10 компании влизат в програмата за растеж на Endeavor – Dare to Scale 2021

Кратко представяне на селектираните компании в Dare to Scale 2021:

Десетте избрани компании са представлявани от 17 предприемачи – основатели на бизнесите. Почти половината от тях са жени-предприемачи, като три от компаниите са ръководени изцяло от дами. Сред участниците има представители на различни индустрии – четири от компаниите са от сектор IT и софтуер, две от сектор здравеопазване и фармацевтика, а останалите са в сферата на търговията, земеделието и услугите. Всички компании отговарят на предварително зададените критерии – да имат доказан продукт/ услуга на пазара, оборот от минимум 200 000 лв. за 2020 г. и не повече от 150 служители. Селекцията на предприемачите се реализира от ментори на Endeavor и мениджъри на Пощенска банка, Софтуер Груп и ИАНМСП. Основните въпроси по време на интервютата бяха свързани със стратегията на компаниите за растеж, бизнес модела и потенциала за лидерство.Официално програмата ще стартира в началото на месец септември и ще продължи 4 месеца – до месец декември. Предприемачите ще преминат през специализирани обучения в четири основни области: управление на организацията, маркетинг, продажби, бизнес планиране и набиране на капитал. Всяка компания ще има индивидуален ментор от мрежата на Endeavor, който ще провежда регулярни срещи с основателите и ще ги подпомага със своята експертиза. Участниците ще могат да се включат във физически и виртуални събития, по време на които да обменят опит и да се запознаят с основите играчи в предприемаческата екосистема. Програмата ще приключи с финалното събитие Demo Day, по време на което предприемачите ще презентират бизнесите си пред жури от утвърдени бизнес лидери."Със своето трето издание програмата Dare to Scale на Endeavor се утвърди като важна част от българската предприемаческа екосистема. Бяхме впечатлени от броя и качеството на компаниите, които кандидатстваха тази година и задачата да изберем десетте финалисти не беше никак лека. За екипа на Endeavor България е вълнуващо предизвикателство да бъдем част от тяхното израстване и да допринесем за още по-големите им успехи в бъдеще. Изключително съм щастлив за все по-забележимото присъствие на дамите като лидери на успешни предприемачески проекти както в програмата, така и в българската предприемаческа среда. Специално бих искал да изкажа своята благодарност на нашите партньори, както и на всички ментори от мрежата на Endeavor в България, за тяхното доверие, подкрепа и активно участие, без които тази програма нямаше да е възможна.""На всеки нов етап от развитието си Dare to Scale ни дава самочувствие, че създаваме истинска стойност за предприемаческата среда у нас. Амбициите и потенциалът на участниците и тази година са впечатляващи и за нас е от изключително значение да застанем на страната на добрите идеи, да ги насърчим и подпомогнем в желанието им да достигнат нови мащаби. Екосистемата се развива с изключителни темпове, а синергията между участниците е забележителна. Нашето наблюдение е, че все повече предприемачи влизат в нея с усещането, че успехът не е индивидуално усилие, а зависи от взаимодействието между тях. Вярваме, че тази нагласа генерира правилната енергия за развитието на средата и ние от Пощенска банка сме готови да участваме активно и да инвестираме в тази положителна динамика на събитията.""Поздравявам новите участници за куража и амбицията да бъдат част от програмата за растеж Dare to Scale 2021. Предприемачеството е пътешествие, което носи много предизвикателства, но и много моменти на удовлетворение и развитие. От името на Софтуер Груп и заедно с другите ментори, съм щастлив да подкрепяме мисията на Endeavor и да работим заедно в подпомагането на бъдещите бизнес лидери.""За трета поредна година заставаме зад Dare to Scale, защото от старта си програмата се представи като една от най-успешните у нас за развитие на бизнеса. Доказателство за това са резултатите на участниците, част от които вече се позиционират добре на световните пазари и намират инвеститори и партньори. През последните две издания видяхме отлични примери за български компании, които показаха, че са готови не само да се представят глобално, но и да бъдат лидери в своята област – чрез чудесни бизнес идеи и с правилната подкрепа от експертите и менторите в програмата на Endeavor. Настоящата селекция е повече от добра и очаквам най-силното издание на програмата." CHILDISH – компания за разработка на софтуер, фокусирана върху решения на Python. Предлагат услуги за цялостно разработване на софтуер, както и проектират, изграждат и управляват специални екипи. Dexycon – компания, разработваща модулни мобилни решения за бизнеса в няколко направления: дигитални визитни картички, скъсяване дистанцията между бизнеса и клиента. Компанията изготвя както B2B, така и B2C мобилни приложения. DECIBEL – инженерно-производствена компания, основана през 2012 г. в гр. София. Днес компанията е един от големите производители на шумоизолационни и акустични решения, предлагани на 4 континента. Fidelis Research – начинание, предприето от Веселин Стефанов – професионалист с богат опит в CRO индустрията. Fidelis осъществява проекти, свързани с тестване на нови биомаркери и лекарства. Национални Архиви – предлага аутсорсинг услуги за цялостно управление на документи и информация, физическо организиране, съхранение, сканиране и индексиране, въвеждане на данни и унищожаване. Техно Фарм – земеделски софтуер, разработен от специалисти, за да подпомогне дейността на земеделските производители с помощта на технологии за прецизно и дигитално земеделие. PARAMIDONNA – компания за бански костюми и плажно облекло, създадена през 2015 г. от Доника Анчева. Компанията е специализирана в производство на луксозни стоки с голям асортимент артикули. REVERSE – дерматологична клиника и медицински център, създаден през 2017 г., специализиран в областта на клиничната и естетична дерматология. Компанията расте непрекъснато с над 10 000 посетители годишно. StorPool – софтуерна компания, разработваща решения за съхранение на данни, използвани от големи компании, които градят облачни услуги. Shkolo.bg – предлага софтуерни решения за намаляване на бюрокрацията в българските училища и повишаване ангажираността на родители и ученици.