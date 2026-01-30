Сретение Господне 2026: Кога се пада, традиции, обичаи и забрани

Сретение Господне има не само голямо духовно значение, но и дълбока символика в народните и църковните традиции. Празникът отдавна се смята за граница между зимата и пролетта - ден, в който природата постепенно се пробужда и човешкият живот се изпълва с нови надежди.

Сретение Господне 2026 - символика и значение на празника

Сретение Господне през 2026 г. ще се чества на 2 февруари (според народния календар отбелязваме Петльовден). Това е един от дванадесетте празници - дванадесетте най-важни събития от църковната година - и има фиксирана дата, така че не зависи от Великден.

Според библейското предание, на този ден младенецът Исус Христос е донесен в Йерусалимския храм, където е посрещнат от праведния Симеон. Това събитие се превръща в символ на срещата на Стария и Новия Завет, на човешкото очакване и Божието обещание.

В народния календар празникът се е възприемал като ден на „срещата на зимата с пролетта“ . С него са свързани множество знаци за времето, реколтата и настъпването на топлината. По традиция на този ден в храмовете се освещават свещи, на които се е приписвала специална защитна сила - те са се съхранявали у дома и са се палили в тежки времена или при важни семейни събития.

Сретение Господне 2025 - кога се пада, традиции и обичаи

Въпреки че в народните традиции Сретение Господне се свързва сдревен славянски празник на ловците и пчеларите, според българските традиции Петльовден се свързва с духа на българската майка по време на турското робство и кръвния данък. Според легендата смела майка от бургаския край решава да скрие мъжката си рожба от турците. Преди това тя коли петел и пръска с кръвта му в двора, за да заблуди поробителя, че това е кръвта на нейното дете. Така денят на 2 февруари се отбелязва като празник на мъжката рожба, известен още като Петльовден.

Традициии, обичаи и забрани на Сретение Господне

Петелът е част от обредните практики - коли се и от него се приготвя курбан, който се раздава за здраве. Майките на момчета раздават бутчетата от птицата, а на момичетата - крилцата. Жените месят обредни питки и за Сретение Господне - раздават се здраве и сила на момчетата.

В някои части на страната на Сретение Господне жените обличали сватбените си рокли. По традиция се изчиства и се белосва къщата и се посещава бабата-акушерка в селото.

На Сретение Господне жените не трябва да вършат никаква къщна работа освен приготвянето на обредните ястия и белосването на дома. Забраненео е да се шие, да се плете, да се тъче, както и да се върши полска работа. Жените не трябва да докосват остри предмети, за да са здрави децата им.

На този ден имен ден празнуват всички с имената Радост, Радостина, Драго, Драгомир, Ралин, Радина, Радослав, Радослава и производните на тях.

Молитвите на Сретение Господне, които пазят от зло и сбъдват желания