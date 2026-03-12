Църковен празник на 13 март: Поличби и забрани

Утре, 13 март, по православния календар е пренасянето на мощите на Свети Никифор, патриарх Константинополски. Ето какви са поличбите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 13 март

Свети Никифор, патриарх Константинополски, известен с непоколебимата си вяра, богословска мъдрост и ревностна защита на православното учение, заема специално място в историята на Православната църква. Неговият живот и дейност попадат в труден период от историята на Константинопол, когато Църквата е изправена пред множество предизвикателства от вътрешна ерес и външни заплахи.

След смъртта на Свети Никифор през 828 г., неговите свети мощи били погребани първо в Константинопол. По-късно те станали обект на голямо благоговейно внимание от страна на вярващите, защото се вярвало, че чрез неговата светост многобройни молитви и молби намирали бърз отговор.

Църковен празник на 11 март: НЕ правете това, води до бедност и нещастие

Пренасянето на мощите на Свети Никифор се е състояло с благословията на църковните власти, с цел увековечаване на паметта на светеца и допринасяне за духовното обогатяване на верните. Този акт се превръща във важно събитие за Църквата, защото мощите на Свети Никифор символизирали неприкосновеността на православната вяра и защита от ереста, бушуваща по това време в Константинопол.

Според летописите, процесът на пренасяне е бил съпроводен от тържествена божествена служба: духовенството на Църквата е отслужило Светата литургия, по време на която светите мощи са били тържествено пренесени на ново място с почести, подобаващи на светците. Вярващите са съпътствали светилището с химни и молитвени прозрения, а присъстващите са празнували чудесата и благословиите, съпътстващи пренасянето.

Църковен празник на 10 март: Какви традиции трябва да спазват жените и какво се прави у дома

Новото светилище на Свети Никифор се превърнало не само в място за почитане, но и в духовен център за поклонници, които търсели духовна подкрепа и напътствие чрез неговата светост. По-късно Църквата признала Свети Никифор за закрилник срещу ереси и духовни изкушения, а пренасянето на мощите му се превърнало в празник за цариградското паство.

Народни поличби, обичаи и забрани на 13 март

Ако вали, лятото ще бъде дъждовно и влажно. „Пухкавите“ облаци в небето този ден предвещават затопляне. Топла и безветрена нощ преди 13 март вещае топъл март и скорошното настъпване на пролетта.

Според народните поличби не се препоръчва да се секат дърва на този ден, а също така е нежелателно да се ходи в гората. Вярвало се е, че по това време мечката се събужда от леговището си и срещата с нея може да бъде опасна.

В православието 13 март е посветен на молитви към Свети Никифор, патриарх Константинополски. Вярващите се обръщат към него, молейки за здраве, изцеление от болести и помощ във всички начинания. Особено искрени молитви се отправят за болните, за да получат подкрепата и застъпничеството на светеца пред Бога.

Прочетете също: Църковен празник на 12 март: Защо НЕ трябва да се вземат пари назаем и да се приемат подаръци утре?