Църковен празник на 10 март: Какви традиции трябва да спазват жените и какво се прави у дома

На 10 март, според църковния календар, православната църква почита мъченика Квадрат и Галина, пострадали за християнската вяра. Този църковен ден има свои собствени традиции, поличби и забрани – ето какво е обичайно да се прави на тази дата, какво трябва да се избягва.

Църковен празник на 10 март

Квадрат е живял през 3 век. Това е време, когато християните са били преследвани и принуждавани да се отрекат от вярата си.

Кодрат рано остава сирак и израства в пустинята. Там той среща християни и приема тяхната вяра. С течение на времето Кодрат учи медицина и става лекар. Заедно с приятелите и учениците си – Киприан, Дионисий, Анект, Павел, Кресцент и други Кодрат често прекарва време в пустинята.

По време на управлението на император Деций, Квадрат и неговите спътници били заловени и хвърлени в затвора. Всички били измъчвани и принуждавани да се отрекат от вярата си, но без резултат – те останали непоколебими в убежденията си. Тогава било решено мъчениците да бъдат хвърлени на разяд от диви зверове. За всеобща изненада, животните не им навредили. След това всички били екзекутирани. След мъжете много благочестиви жени също доброволно приели страдания, сред които и Василиса от Коринт и Галина.

Традиции, обичаи и забрани на 10 март

На този ден се отправят молитви към светата мъченица Галина, чиято памет също се чества днес. Хората я молят за помощ при възстановяване от тежки заболявания и за защита на дома и семейството си от наводнения и пролетни наводнения. Основият символ на деня е водата и всичко, свързано с нея.

10 март се смята за благоприятно време за подреждане на дома. Съществува дългогодишен обичай да се палят свещи и да се поръсва къщата със светена вода. По традиция на този ден се извършва почистване на дома. Особено внимание трябва да се обърне на кладенците, които са източници на чиста вода.

На тази дата мъжете често ходят на риболов – вярва се, че по това време във водите има изобилие от риба и уловът може да бъде особено успешен.

На църковния празник 10 март не бива да се карате, да завиждате, да желаете зло или да се отдават на излишества в храната - Великият пост продължава.

На този ден човек не бива да отказва милостиня на нуждаещите се, за да не си навлече финансови затруднения. Не бива да пиете алкохол, за да не си навлечете проблеми;

Също така, според народните вярвания, на този ден човек трябва да бъде особено внимателен с напитките - смята се, че ако случайно разлее чай или вода, заедно с тях от къщата може да „изтекат“ парите и късметът.

Времето на този ден може да предскаже каква ще бъде пролетта и бъдещата реколта. Мъглата сутрин вещае добра реколта от пшеница и лен. Ако вятърът е студен - годината може да е лоша. Ако жеравите са пристигнали - пролетта ще бъде топла.

