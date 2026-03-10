Църковен празник на 11 март: НЕ правете това, води до бедност и нещастие

Утре, 11 март, е празникът на Свети Софроний, патриарх Йерусалимски. Ето какви са традициите, обичаите и забраните с този църковен празник и какво не бива да правите утре, защото привлича бедност и нещастие в живота.

Църковен празник на 11 март

Свети Софроний е роден около 560 г. в Дамаск, Сирия. От ранна възраст той се отличава с дълбоко благочестие, любов към учението, философията и реториката, което по-късно му носи прякора „Софист“ - „мъдрият“. Той избрал пътя на духовния живот не заради слава, а от желание да познае истината и да служи на Христос. След като получил образованието си, той отишъл в Йерусалим, за да стане монах в манастира „Свети Теодосий“, където се укрепил в аскетичен живот и духовна наука.

В Йерусалим Софроний се сближава с йеромонах Йоан Мосхос, с когото пътува до множество манастири на Източната империя, записвайки живота и ученията на отшелници и аскети. От тези бележки възниква известната книга „Лимонар“ или „Духовна поляна“, която се превръща във важен паметник на монашеската култура и духовност. Тези пътувания каляват не само духа му, но и богословската му дълбочина. Софроний усвоява традициите както на гръцкия, така и на източния аскетичен живот, което допринася за авторитета му като богослов, проповедник и поет.

През VII век Църквата е разкъсвана от богословски спорове, особено относно доктрината за монотеизма или моноенергизма/монотелизма, течение, което отрича човешката воля в Христос и по този начин намалява значението на Неговата пълнота като Човек. Софроний е твърд защитник на Православието, което изповядва пълнотата и на двете природи и на двете воли на Христос.

Още преди избирането си за патриаршески престол, той посетил Александрия и Константинопол, опитвайки се да убеди църковните йерарси там да отхвърлят ереста. Тези мисии, макар и не веднага успешни, затвърдили репутацията му на най-пламенния защитник на чистото православно учение.

След смъртта на своя предшественик през 634 г. Софроний е избран за патриарх на Йерусалим. Една от първите му стъпки е да напише известно съборно писмо до Римския папа и всички източни йерарси, в което излага православната позиция за двете природи и двете воли в Христос – позиция, която по-късно става централна за Шестия вселенски събор.

През 637 г. градът е превзет от войските на халиф Умар I, но благодарение на мъдрите преговори на Свети Софроний са постигнати условия, които осигуряват граждански и религиозни права на християните. Евангелските светилища са запазени благодарение на взаимното уважение на страните.

Свети Софроний починал на 11 март 638 г. в Йерусалим. Той оставил след себе си не само спомена за непоколебима вяра и богословска преданост, но и пример за търпеливо служене в трудни исторически обстоятелства.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 11 март

Топъл ден на 11 март предсказва ранна пролет и бързо топене на снега. Ако духа вятър от север, това вещае студено време следващата седмица. Ако пчелите напускат кошерите - пролетта ще бъде топла.

11 март се е смятал за ден, в който трябва да се избягват определени действия, за да не се донесат нещастия или проблеми. Нежелателно е да готвите или ядете птици - това може да донесе лош късмет. Не бива да изхвърляте стари вещи: според легендата загубата на старо имущество може да отвори пътя към бедност и нещастие.

На този ден в православието е обичайно да се обръщаме към светците с молитва, молейки за укрепване на вярата, давайки сили за издържане на трудности и изпитания. Вярващите също така благодарят на Бога за всичко, което имат, изразявайки благодарност за благословиите в живота им.

