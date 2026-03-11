Църковен празник на 12 март: Защо НЕ трябва да се вземат пари назаем и да се приемат подаръци утре?

Утре, 12 март, споредправославния календар църквата почита паметта на светия монах изповедник Теофан Изповедник и Св. Григорий. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 12 март

Теофан е роден в Константинопол около 752 г. в благородно и благочестиво семейство. Баща му е бил роднина на византийския император Лъв Исавр. Благодарение на това Теофан заемал високи дворцови длъжности, но дълбокото му християнско желание да постави Бога над всичко го накарало да се откаже от светския живот. Дори когато се оженил за благочестива съпруга, той я убедил да живеят в съпружеско целомъдрие, като брат и сестра, за да се стремят заедно към монашеското призвание.

След смъртта на родителите си, Теофан и съпругата му се разделили в различни манастири: тя станала монахиня, а той дал монашески обети. Теофан отначало живял в уединени манастири в планините Сигриан (Мала Азия), където придобил духовна мъдрост и опит в аскетизма. По-късно той основава игуменския манастир в Сигриан, известен като манастира на „Великото селище“, и го ръководи с дълбоко смирение и трудолюбие. Бог го дарява с дара на чудесата: светецът изцелява болни и си спечелва слава като молитвеник и наставник на мнозина.

През 787 г. Теофан е поканен на Седмия вселенски събор в Никея, където е утвърдено почитането на светите икони и е осъдена иконоборческата ерес. Въпреки аскетичния си вид и простота, той демонстрира дълбока богословска убеденост в истинността на вярата.

По-късно, по време на подновеното иконоборство при император Лъв Арменец (813–820), Теофан е принуден да се откаже от иконопочитанието. Без да предава истината, той е арестуван и затворен. Манастирът му е разрушен, а самият той е претърпял мъчения и унижения.

След две години затвор, светецът е заточен на остров Самотраки. Там, вече изтощен от страдания, той живял само няколко седмици (според някои източници, 23 дни), след което мирно се отправил към Господа, приемайки венците на вярност и мъченичество за Христовата истина.

На 12 март църквата почита и паметта на Свети Григорий. В младостта си Григорий успешно е служил на държавни длъжности и си е спечелил репутацията на мъдър и отговорен администратор. Около 574 г. той изоставя светската си кариера и превръща собствения си дворец на Келиос в манастир „Свети Андрей“, като става монах и се посвещава на аскетичен живот, молитва и благотворителност.

Монашеството напълно формира духовния му мироглед и го подготвя за по-нататъшно служение на Църквата. Именно в манастира той задълбочава познанията си за Светото писание и Отците на Църквата, пише духовни произведения и обучава своите братя.

През 590 г. Григорий е избран за папа, 64-ият епископ на Рим. Въпреки че първоначално се колебае да приеме този пост, неговото служение бележи повратна точка в историята на папството.

Григорий е известен и като автор на множество поучения, писма и духовни произведения, включително „Пастирското правило“ (Regula Pastoralis), в което е очертал основите на грижата за Христовото стадо и духовната грижа за верните. Свети Григорий Велики починал на 12 март 604 г. и бил канонизиран от Светата Църква.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 12 март

Ако на този ден мъглата се е спуснала ниско, скоро ще дойде слънчево време. Ако вече са се появили пъпки на върбата - очаквайте богата реколта. Ако вали на 12 март, се очаква влажно лято.

Какво не трябва да се прави утре? Не се препоръчва да се вземат пари назаем на този ден - съществува голям риск от загуба на финансова стабилност. Също така, не бива да се приемат подаръци без никакъв ответен жест: дори символична монета се счита за задължителна награда за всяко получено нещо. Народните поличби също съветват да не се стои дълго в леглото - прекомерният сън на този ден може да донесе лош късмет през цялата година.

Какво трябва да се прави утре? Към иконата на Свети Григорий се отправят молитви за придобиване на знания и мъдрост, особено от тези, които се занимават с политика или управление. Свети Григорий помага при вземането на информирани решения и е покровител на всички мъже, носещи име Григорий.

