Църковен празник на 15 март: Какво не трябва да правите на този ден, за да не се разделите с любим човек

15 март е денят в църковния календар, посветен на паметта на светите мъченици Агапий и седемте мъченици от Кесария. Ето какви са традициите и обичаите, свързани с този църковен празник, както и специалната забрана, която трябва да се спазва на този ден.

Църковен празник на 15 март

Светите мъченици Агапий и седемте мъченици от Кесария живели по време на управлението на император Диоклециан през четвърти век. По това време християните били събирани във всеки град и принуждавани да се покланят на идоли. Тези, които отказвали, били измъчвани. Един ден, по време на тези мъчения, шестима други християни от тълпата, неспособни да понесат болката, излезли напред и също заявили, че са християни.

Управителят видял, че момчетата са много малки и се опитал да ги убеди да се поклонят на идолите. Те отказали. Били хвърлени в затвора, където вече били затворени свети Агапий и неговият слуга Дионисий. Те останали там дълго време, а след това били убити заради вярата си.

Какво не бива да правите на 15 март

Забранено е да си миете косата на този ден - ще се разделите с любим човек. За да избегнете уроки, не бива да излизате с дрехи, на които няма прикрепена карфица. Не бива да се карате, да клюкарствате или да псувате.

Народни поличби и традиции за 15 март

Нашите предци са имали много интересни знаци за този ден: ако гарваните вече са отлетели към гнездата си, това е знак за топла пролет; ако врабчетата весело цвърчат, очаквайте слънчев ден; ако жерави летят ниско - предстои лошо време; ако има облачно време - възможно е да завали дъжд.

На този ден нашите предци са ходили в гората, за да благодарят на природата за нейните дарове и да поискат прошка от нея за това, че използват нейните дарове - дивеч, горски плодове, билки и гъби.

Талисманът за родените на 15 март е лунният камък . Отдавна се смята, че този камък може да засили интуицията на притежателя си. Съществува и поверие, че лунният камък извлича негативната енергия от човек.

