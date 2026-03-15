Църковен празник на 16 март: Какво не бива да се прави на този ден?

16 март, е празникът на светите мъченици Савин и Папа в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 16 март

Свети Савин вероятно е бил християнски свещеник или дякон, живял по време на Голямото гонение на християните при император Диоклециан (III-IV век). По време на управлението на Диоклециан в Римската империя християните са били подложени на множество гонения и мъчения, защото отказвали да се покланят на римските богове и на императора като божество.

Савин, подобно на много християни от онова време, не се съгласил с исканията на императора и останал верен на Христос, което довело до ареста му. Според преданието, Савин бил жестоко измъчван и след това екзекутиран заради вярата си. Мястото на мъченическата му смърт са неизвестни, но паметта му живее в християнските общности, където е почитан като мъченик.

Що се отнася до светия Папа, неговата самоличност е донякъде неясна, тъй като историята е познавала няколко светци с това име. Но най-известният е Папата, който също е бил мъченик и е страдал за християнската вяра. Възможно е също „Папа“ да е свято име за няколко мъченици, живели в различни времена и региони, така че информацията за него може да бъде обединена в едно изображение.

Според някои източници, папата вероятно е бил дякон или друг духовник, който активно е разпространявал християнството. Подобно на Сабин, той е екзекутиран заради отказа си да се покланя на римските богове и императора. Неговото мъченичество се превръща в символ на смелост и вяра, а паметта му се чества в църквите, където името му се почита сред мъчениците.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 16 март

Ако този ден е слънчев, тогава лятото ще бъде топло, а есента ще бъде богата на реколта. Гръмотевична буря или силен вятър показват възможен спад на реколтата в бъдеще.

Какво не бива да правите днес? Забранено е да се обработва земята на този ден - тази забрана се спазва в знак на уважение към паметта на мъчениците и забраната за тежък физически труд. Даването на пари назаем на този ден също е забранено, тъй като се е смятало, че това може да доведе до финансови затруднения през цялата година.

Какво можете да направите днес? На този ден предците ни са провеждали пролетни празненства и тържества, пеели се песни за настъпването на пролетта. Жените се молели за благополучието на семействата си и благословии за труда им на полето.

