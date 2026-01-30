Брад Пит пристига в Гърция за снимките на нов филм

Холивудската звезда Брад Пит се очаква да пристигне на гръцкия остров Хидра в края на февруари за снимките на новия си филм „The Riders“, в който е в главната роля, съобщи "Катимерини". Очакваното посещение на актьора беше потвърдено от кмета на Хидра Йоргос Кукодакис, който заяви, че на острова се очакват "стотици хора" от актьорския състав и снимачния екип.

"Особено сме щастливи, защото първата холивудска продукция, заснета в Гърция – "Момчето и делфинът" със София Лорен – беше снимана именно на нашия остров през 1957 г. Затова не е случайно, че уникалната природна и кинематографична среда на Хидра отново е избрана", каза Кукодакис.

"The Riders"

"The Riders" ще бъде режисиран от носителя на престижни награди Едуард Бергер и действието му се развива през 80-те години на миналия век. Сюжетът проследява баща, изигран от Пит, който посреща дъщеря си на летище, само за да открие, че съпругата му е изчезнала. Осъзнавайки, че се е случило нещо ужасно, той тръгва да я търси.

Продукцията е поредната мащабна международна филмова реализация, заснета в Гърция, само месеци след снимките на предстоящия филм "Одисея" на Кристофър Нолан в района на Месиния, в югозападната част на Пелопонес. Припомняме, че освен Мат Деймън в главната роля, актьорският състав на филма включва Ан Хатауей, Зендая, Том Холанд, Лупита Нионго, Чарлийз Терон, Мия Гот, Бени Сафди, Джон Бернтал, Джон Легуизамо и други.

