"Оскар" за Джеси Бъкли за главната ѝ роля в "Хамнет"

16 март 2026, 4:33 часа 333 прочитания 0 коментара
Джеси Бъкли получи "Оскар" за главна женска роля за филма "Хамнет" на 98-ата церемония по връчването на наградите. За престижната статуетка в тази категория бяха номинирани още Роуз Бърн за филма "If I Had Legs I'd Kick You", Кейт Хъдсън за "Song Sung Blue", Ренате Реинсве за "Сантиментална стойност" и Ема Стоун за "Бугония". Статуетката беше връчена от Майки Мадисън.

Водещ и тази година на церемонията по връчването на наградите "Оскар" е комикът Конан О'Брайън, който вече може да се смята за ветеран в тази област.

Изненади и разочарования

По традиция и тази година номинациите за наградите "Оскар" поднесоха своя дял от изненади и пропуски, предаде Асошиейтед прес. След силна година за киното, сериозните ограничения на номинациите за отличията на американската Академия за кинематографично изкуство и наука неизбежно доведоха до някои големи пропуски. Една от най-големите изненади беше, че въпреки очакванията да получат номинации за "Оскар", Ариана Гранде и Пол Мескал не намериха място сред претендентите в актьорските категории. В някои случаи обачец това означаваше място за дългоочаквано признание, както при Делрой Линдо, който получи първата си номинация за поддържащата си роля в "Грешници".

Неда Ковачева
