Мат Деймън за филмите, които го направиха звезда: Вече не се правят такива истории (ВИДЕА)

Актьорите, които обикновено печелят милиони долари на филм и допълват доходите си като продуценти, рядко имат поводи за професионални оплаквания. Въпреки това има едно нещо в Холивуд, което от години ядосва Мат Деймън и продължава да го прави. Аргументите му не са лишени от логика, макар да има известна ирония, тъй като той самият е част от системата, която критикува. Ако я намира за толкова дразнеща, защо е участвал в нея? По думите му – като услуга към приятели, което обяснява и немалка част от участията във филмографията му.

Мнението му за съвременното кино

Деймън дължи цялата си кариера на „Добрият Уил Хънтинг“, но също толкова и на „Самоличността на Борн“. По собствените му признания шпионският трилър на Дъг Лайман е филмът, който го е спасил от забрава и от това да остане „еднодневна сензация“, като е проправил пътя за следващите две десетилетия.

Още: Шокиращата трансформация на Мат Деймън за "Одисея" (ВИДЕО)

Оттогава насам пътят му е сходен: работа с утвърден автор за творческо удовлетворение, поява с некредитиран епизод, главна роля в жанров филм със среден или голям бюджет, важен персонаж в ансамблова продукция със звезден състав – и отново същото. Моделът работи и именно затова той остава сред най-разпознаваемите имена, но вече десетилетие го тревожи, че тези времена си отиват.

Още през 2016 г. Деймън изрази мрачно виждане за бъдещето – и не сгреши. „Мисля, че днес съм толкова потиснат от нещата, защото филмите се промениха спрямо времето, когато бях на вашето място“, каза той пред „Тек“. „Заради тези по-големи влияния върху бизнеса сега се правят тези гигантски, гигантски филми – чудовища за по 300 милиона долара.“

Снимка: Getty Images

Още: Холивудска актриса не смята Оскарите за важни и необходими за успех

Той открои продукциите, които са „само за хора с пелерини, които тичат наоколо“ – думи, изречени преди самият той да се появи в „Дедпул 2“ и в двата филма за Тор на Тайка Уайтити, които по ирония се оказаха трите най-касови заглавия в кариерата му до излизането на „Опенхаймер“ на Кристофър Нолан.

„Бих казал, че това, което най-много ме дразни в момента, е, че филмите, които бяха моят хляб – от типа на „Добрият Уил Хънтинг“, или „Информаторът“, или такива филми – просто изчезнаха“, продължи Деймън. „Вече ги няма. Не се правят повече. Или се правят за телевизия, или трябва да бъдат заснети с изключително ниски бюджети.“

Отново в ролята на своеобразен пророк от Бостън, носителят на „Оскар“ отбеляза, че „едното нещо, което ме притеснява“ в съвременното кино, е, че „сценариите станаха толкова опростени, а историите – толкова елементарни и предсказуеми, и ние все още не сме се уморили от тях“.

Още: Славата не ги промени: Ето как Мат Деймън помогна на Бен Афлек в трудностите

Пренасяйки се в 2026 г., Деймън е съизпълнител на главната роля и съпродуцент на „The Rip“ заедно с Бен Афлек под шапката на тяхната компания Artists Equity – филм, заснет с изричното изискване сюжетът да бъде повтарян многократно чрез диалози, защото „Нетфликс“ знае, че абонатите му използват телефоните си, вместо да отделят пълното си внимание на екрана. След като не е успял да победи системата, изглежда, че е избрал да се присъедини към нея.

Източник: БГНЕС