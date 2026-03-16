"Оскар" за най-добър филм заслужено отиде при "Битка след битка"

"Битка след битка" на режисьора Пол Томас Андерсън спечели ценната статуетка "Оскар" за най-добър филм в най-любопитната категория на 98-ата церемония по връчването на статуетките на Американската филмова академия. За отличието номинирани бяха още "Бугония", "F1: Филмът", "Франкенщайн", "Хамнет", "Върховният Марти", "Тайният агент", "Сантиментална стойност", "Грешници" и "Train Dreams".

Отличието връчиха Юън Макгрегър и Никол Кидман. Водещ на церемонията беше комикът Конан О'Брайън.

Рекордите и фаворитите

Хорърът "Грешници" получи най-много номинации за наградите "Оскар", като се конкурираше за отличията в 16 категории. Продукцията постави рекорд, получавайки най-много номинации в историята на престижните отличия. Така филмът надмина досегашните рекордьори "Всичко за Ева", "Титаник" и "La La Land", получили по 14 номинации. На второ място по брой номинации бе "Битка след битка" с 13. С по девет номинации бяха "Франкенщайн", "Върховният Марти" и "Сантиментална стойност", докато "Хамнет" получи осем.

