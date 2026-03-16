Лайфстайл:

Майкъл Б. Джордан с "Оскар" за главна мъжка роля за изпълнението му в "Грешници"

16 март 2026, 4:24 часа 300 прочитания 0 коментара
Майкъл Б. Джордан грабна наградата "Оскар" за най-добра мъжка роля за изпълнението му във филма "Грешници". Конкуренцията беше сериозна, като за престижното отличие на 98-ите награди се бориха още Тимъти Шаламе за "Върховният Марти", Леонардо ди Каприо за "Битка след битка", Итън Хоук за "Синя луна" и Вагнер Моура за "Тайният агент". Отличието бе връчено от Ейдриън Броуди.

Снимка: Getty Images

Водещ и тази година на церемонията по връчването на наградите "Оскар" е комикът Конан О'Брайън, който вече може да се смята за ветеран в тази област.

Изненади и разочарования

По традиция и тази година номинациите за наградите "Оскар" поднесоха своя дял от изненади и пропуски, предаде Асошиейтед прес. След силна година за киното, сериозните ограничения на номинациите за отличията на американската Академия за кинематографично изкуство и наука неизбежно доведоха до някои големи пропуски. Една от най-големите изненади беше, че въпреки очакванията да получат номинации за "Оскар", Ариана Гранде и Пол Мескал не намериха място сред претендентите в актьорските категории. В някои случаи обаче това означаваше място за дългоочаквано признание, както при Делрой Линдо, който получи първата си номинация за поддържащата си роля в "Грешници".

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Неда Ковачева Отговорен редактор
награди Оскар Майкъл Б. Джордан
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес