Майкъл Б. Джордан с "Оскар" за главна мъжка роля за изпълнението му в "Грешници"

Майкъл Б. Джордан грабна наградата "Оскар" за най-добра мъжка роля за изпълнението му във филма "Грешници". Конкуренцията беше сериозна, като за престижното отличие на 98-ите награди се бориха още Тимъти Шаламе за "Върховният Марти", Леонардо ди Каприо за "Битка след битка", Итън Хоук за "Синя луна" и Вагнер Моура за "Тайният агент". Отличието бе връчено от Ейдриън Броуди.

Още: Пол Томас Андерсън с "Оскар" за режисура за филма "Битка след битка"

Водещ и тази година на церемонията по връчването на наградите "Оскар" е комикът Конан О'Брайън, който вече може да се смята за ветеран в тази област.

Изненади и разочарования

По традиция и тази година номинациите за наградите "Оскар" поднесоха своя дял от изненади и пропуски, предаде Асошиейтед прес. След силна година за киното, сериозните ограничения на номинациите за отличията на американската Академия за кинематографично изкуство и наука неизбежно доведоха до някои големи пропуски. Една от най-големите изненади беше, че въпреки очакванията да получат номинации за "Оскар", Ариана Гранде и Пол Мескал не намериха място сред претендентите в актьорските категории. В някои случаи обаче това означаваше място за дългоочаквано признание, както при Делрой Линдо, който получи първата си номинация за поддържащата си роля в "Грешници".

Още: Шон Пен получи заслужен "Оскар" за ролята му в "Битка след битка"