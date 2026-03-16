"Битка след битка" триумфира с шест награди "Оскар", включително за най-добър филм и режисьор (СНИМКИ+ВИДЕО)

"Битка след битка" на Пол Томас Андерсън е големият победител на 98-ите награди на Американската филмова академия. Филмът спечели шест ценни статуетки "Оскар" - за най-добър филм, режисьор, монтаж, адаптиран сценарий, поддържаща мъжка роля (Шон Пен) и новата категория за кастинг. "Грешници" - смятан за основен конкурент, който бе и рекордьор по номинации в историята на "Оскар"-ите с цели 16, спечели статуетките за оригинален сценарий, оригинална музика, оператор и главна мъжка роля (Майкъл Б. Джордан).

Джеси Бъкли получи "Оскар" за главна женска роля за "Хамнет", а екипът на "Франкенщайн" грабна наградите за дизайн на костюмите, грим и прически и дизайн на продукцията. За най-добър международен филм бе обявен "Сантиментална стойност" на Йоаким Триер.

Тази година е историческа за "Оскар"-ите, тъй като имаше категория, в която бяха раздадени две награди едновременно (за едва седмим път в историята), жена спечели за първи път наградата за операторско майсторство и за първи път корейска творба спечели отличието за оригинална песен.

Кино, политика и малко смешки

Церемонията започна с кратък "галоп" през номинираните филми в основните категории, като водещият Конан О'Брайън бе в главна роля, превъплъщавайки се в Ейми Мадиган в образа ѝ в "Оръжия". С шеги за Тимъти Шаламе и значимостта на балета и операта в съвременния живот (намигване към негово изказване за смисъла на тези изкуства, предизвикало доста полемики), както и за евентуален AI водещ в следващото издание, бляскавата церемония бе открита сред широки усмивки и безкраен дизайнерски блясък.

Сред закачки към някои от присъстващите звезди и политически подхвърляния в стил "тази година няма номинирани британски актьори, защото там арестуват педофилите си", 98-ата церемония по връчването на наградите "Оскар" премина в съвсем очакван стил - въздългичко и в голяма част без особени изненади, покривайки очакванията на букмейкърите и на повечето филмови специалисти.

Conan O’Brien makes a new Leonardo DiCaprio meme #Oscars pic.twitter.com/OX62X798Mx — Deadline (@DEADLINE) March 15, 2026

Снимка: Getty Images

Наградите

Официалното награждаване започна с Ейми Мадиган, отличена за поддържащата ѝ роля в "Оръжия". Това е нейна първа статуетка след две номинации - за първи път е номинирана преди точно 40 години.

Още: Номинираните за "Оскар" актриси, които са започнали кариерата си в риалити

За най-добър пълнометражен анимационен филм бе отличен световният феномен "KPop: Deamon Hunters", а статуетката за късометражна анимация отиде при канадския "Момичето, което плачеше перли". Отличията за най-добър дизайн на костюми и грим и прически отидоха при филма "Франкенщайн".

Първи исторически "Оскар" в новата категория "Най-добър кастинг" - носител е Касандра Кулукундис за "Битка след битка"; снимка: Getty Images

В новата категория за най-добър кастинг триумфира "Битка след битка", като това се превърна в исторически момент и в първи "Оскар" за един от най-големите фаворити на тазгодишната церемония. За най-добър късометражен игрален филм бяха отличени две продукции - "Певците" и "Двама души, обменящи слюнка" ("Two People Exchanging Saliva"). В исторически план това е едва седмият случай, в който в една категория се връчват две награди "Оскар".

Великият Шон Пен получи "Оскар" за поддържаща мъжка роля за изпълнението му в "Битка след битка". Последваха отличията за най-добър адаптиран сценарий - Пол Томас Андерсън отново за "Битка след битка", и най-добър оригинален сценарий - "Грешници" и Райън Куглър.

Още: Силен женски глас на Оскарите: Режисьорката, предизвикала фурор с номинации за два филма

Барбра Стрейзънд почете Робърт Редфорд с няколко думи и музикално изпълнение; снимка: Getty Images

Разбира се, и тази година имаше почит към големите световни имена във филмовото изкуство, които си отидоха през последните месеци, като специално внимание получиха режисьорът Роб Райнер, за когото говори актьорът Били Кристъл, Даян Кийтън и Катрин О'Хара, както и големият Робърт Редфорд, за когото няколко думи каза Барбра Стрейзънд.

"Оскар"-ът за дизайн на продукцията отиде при екипа на "Франкенщайн", а за визуални ефекти наградата получи "Аватар: Огън и пепел". Комикът и водещ Джими Кимъл връчи отличията за най-добър документален късометражен филм - "All the Empty Rooms", и най-добър пълнометражен документален филм - "Г-н Никой срещу Путин", който през февруари спечели и БАФТА. Екипът на филма направи силно изказване и отправи призив за спирането на всички войни.

Още: Разкриха богатото меню за гостите на наградите "Оскар"

За най-добра оригинална музика бе отличен композиторът Лудвиг Йорансон за "Грешници", а за звук "Оскар"-ът отиде при "F1: Филмът". За най-добър монтаж бе отличен "Битка след битка".

Отъм Дюралд Аркапау със своя "Оскар" за операторско майсторство - тя е първата жена, която печели това отличие; снимка: Getty Images

Деми Мур пък връчи "Оскар" за най-добър оператор, който отиде при Отъм Дюралд Аркапау за работата ѝ в "Грешници". Това е първа награда от Американската филмова академия за Аркапау и първа награда за жена в тази категория. За най-добър международен филм заслужено бе отличен "Сантиментална стойност" на Йоаким Триер.

За най-добра оригинална песен бе обявена очаквано "Golden" от "KPop: Deamon Hunters", като така за първи път корейска песен получава тази награда.

За най-добър режисьор логично бе отличен големият Пол Томас Андерсън, а за главна мъжка роля "Оскар"-ът отиде при Майкъл Б. Джордан за изпълнението му в "Грешници". Бляскавият финал на церемонията бе даден с наградата на Джеси Бъкли за главна женска роля за "Хамнет" и най-чаканото отличие - "Оскар" за най-добър филм, отишъл при "Битка след битка".