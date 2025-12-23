Пуснаха първия трейлър на "Одисей" с Мат Деймън (ВИДЕО)

Студио "Юнивърсъл пикчърс" пусна първия трейлър на "Одисей" - дългоочакваната адаптация на режисьора Кристофър Нолан по прочутата сага на Омир. Режисираният от него епос проследява древногръцкия герой Одисей, изигран от Мат Деймън, по дългия и лъкатушещ път към дома след Троянската война, съобщи "Варайъти".

Повече за новата екранизация на "Одисей"

Освен Мат Деймън, актьорският състав на филма включва Ан Хатауей, Зендая, Том Холанд, Лупита Нионго, Чарлийз Терон, Мия Гот, Бени Сафди, Джон Бернтал, Джон Легуизамо и други.

Кристофър Нолан, освен режисьор на "Одисей", е автор на сценария, както и продуцент на филма заедно със съпругата си Ема Томас.

Трейлърът показва как Одисей и армията му претърпяват корабокрушение и как се завръщат у дома по време на опасно пътуване. Героят и войниците му се виждат и вътре в прословутия Троянски кон.

Кратки кадри показват Том Холанд в ролята на сина на Одисей - Телемах, и Ан Хатауей като съпругата му Пенелопа.

"Юнивърсъл пикчърс" обяви през декември миналата година, че "Одисей" ще бъде заснет с помощта на най-новата IMAX филмова технология. Изпълнителният директор на студиото Джим Ор подсказа на изложението CinemaCon, че зрителите могат да очакват "визионерски, уникален за поколението си киношедьовър, с който "самият Омир би се гордял".

Джон Легуизамо наскоро сравни работната етика на Кристофър Нолан с тази на независим режисьор. "Той не работи по указания на комисии, не работи по указания на студиото", каза актьорът по време на свое скорошно участие в предаване на "Ем Ес Ен Си Би".

Източник: БТА