Пол Томас Андерсън с "Оскар" за режисура за филма "Битка след битка"

Пол Томас Андерсън получи напълно заслужен "Оскар" за най-добър режисьор за филма "Битка след битка" на 98-ата церемония по връчването на отличията на Американската филмова академия. В категорията номинирани бяха още Клои Чжао за "Хамнет", Джош Сафди за "Върховният Марти", Йоаким Триер за "Сантиментална стойност" и Райън Куглър за "Грешници". Наградата връчиха Зендая и Робърт Патинсън.

Снимка: Getty Images

И тази година водещ беше комикът Конан О'Брайън, който вече може да се нарече ветеран в тази област.

Защо не номинирате жени режисьори?

Припомняме, че след като станаха ясни номинациите за тазгодишните награди "Оскар", актрисата Натали Портман отправи критики към Академията заради демонстрираното пренебрежение към жените режисьори в номинациите за 2026 г., пише сайтът на сп. "People". Тази година Клои Чжао бе единствената жена в по традиция мъжката надпревара за режисьорски "Оскар". "Можете да видите бариерите на всяко ниво", каза Натали Портман, която представи новия си филм "Галеристката" на кинофестивала "Сънданс".

В интервю за "Variety" актрисата и носителка на "Оскар" не скри разочарованието си от липсата на повече жени в категорията за най-добър режисьор. "Толкова много от най-добрите филми, които видях през изминалата година, са направени от жени", каза 44-годишната Портман. Много от тях не получиха признание при обявяването на номинациите", допълни актрисата.

Сред филмите, чиито режисьорки са били пренебрегнати, актрисата посочи "Хеда" на Ниа ДаКоста и "Заветът на Ан Лий" на Мона Фастволд.