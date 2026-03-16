Шон Пен получи заслужен "Оскар" за ролята му в "Битка след битка"

Шон Пен грабна ценния "Оскар" в категория "Най-добър актьор в поддържаща роля" за изпълнението си във филма "Битка след битка". Отличието трябваше да бъде връчено от Кийран Кълкин, но тъй като Пен не бе на церемонията, официалната част бе пропусната, а Кълкин просто обяви победителя. Другите претенденти за отличието тази година бяха Бенисио Дел Торо за "Битка след битка", Джейкъб Елорди за "Франкенщайн", Делрой Линдо за "Грешници" и Стелан Скарсгард за "Сантиментална стойност".

Кийран Кълкин не успя да връчи лично "Оскар"-а на Шон Пен, снимка: Getty Images

Водещ и тази година на церемонията по връчването на наградите "Оскар" е комикът Конан О'Брайън, който вече може да се смята за ветеран в тази област.

Изненади и разочарования

По традиция и тази година номинациите за наградите "Оскар" поднесоха своя дял от изненади и пропуски, предаде Асошиейтед прес. След силна година за киното, сериозните ограничения на номинациите за отличията на американската Академия за кинематографично изкуство и наука неизбежно доведоха до някои големи пропуски. Една от най-големите изненади беше, че въпреки очакванията да получат номинации за "Оскар", Ариана Гранде и Пол Мескал не намериха място сред претендентите в актьорските категории. В някои случаи обаче това означаваше място за дългоочаквано признание, както при Делрой Линдо, който получи първата си номинация за поддържащата си роля в "Грешници".

Още: Ейми Мадиган грабна "Оскар" за поддържаща женска роля в "Оръжия"