Магнитни бури през седмицата 10-16 ноември 2025 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

Според настоящата прогноза от 10-16 ноември 2025 г. ще има дни с магнитни бури. Според информацията на сайта Meteoagent на 10,11 и 12 ноември стойността на Кр индекса ще бъде 5. По данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще има един ден с магнитни бури.

Прогнозата

Според прогнозата на експертите от Meteoagent в понеделник стойността на Кр индекса ще е 5, а в следващите два дни 5,7- Това са силни магнитни бури и може да предизвикат здравословни неразположения у метеочувствителните хора и тези с хронични и сърдечносъдови заболявания.

Снимка: Meteoagent

Магнитни бури в периода 10.11.25 - 16.11.25

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще има един ден с повишена геомагнитна активност. На 15 ноември стойността на Кр индекса ще е 5, което може да създаде здравословни проблеми у метеочувствителните хора. През останалите дни ще е между 2 и 4. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Пълната прогноза!

2025 Nov 10 - 4

2025 Nov 11 - 3

2025 Nov 12 - 2

2025 Nov 13 - 2

2025 Nov 14 - 2

2025 Nov 15 - 5

2025 Nov 16 - 4

