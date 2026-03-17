Без документи и с оръжия: Арестуваха мексикански гражданин в Солун

Часове след като в Гърция беше задържан за шпионаж полски гражданин - тази сутрин на международното летище в Солун беше задържан 45-годишен мексикански гражданин, предаде гръцкото издание Kathimerini. Формалният повод за ареста е отказ да предостави документ за самоличност на полицията. Служителите, които са претърсили багажа на мъжа, са открили лютив спрей и оръжие за бойни изкуства, като и двете са били иззети.

Припомняме, че Гърция повиши сигурността на летищата си след началото на американско-израелските удари в Иран в началото на март.

Арестуваният поляк

Междувременно преди часове 58-годишен поляк беше задържан по обвинения в шпионаж близо до военноморска база на НАТО в гръцкия остров Крит. Става въпрос за пенсиониран военен офицер, който паркирал микробуса близо до базата поне от 2024 г. Задържан е от гръцката полиция след като служители на НАТО в базата в залива Суда са предупредили властите за присъствието му.

Служителите на реда открили бинокъл, цифрови устройства за съхранение, таблет, лаптоп, SIM карти и ръкописни бележки в белия му ван, който е имал полски регистрационни номера. Разследващите твърдят, че телефонът му е съдържал десетки снимки на подводници и военни кораби – включително USS Gerald R. Ford – и военни самолети, разположени в Суда.