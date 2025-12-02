Нов космически рекорд: Учени откриха 40-хиляден астероид до Земята

Астрономите обявиха, че броят на известните астероиди в близост до Земята (NEA) официално достигна 40 000. Списъкът включва обекти, вариращи от отломки с ширина от няколко метра до тела с ширина от много километри, които се движат в орбити, способни да се приближат до Земята. Това съобщи Европейската космическа агенция.

"Юбилиеен" 40-хиляден астероид до Земята

Повечето астероиди произхождат от ранните етапи на Слънчевата система и се движат предимно между Марс и Юпитер. В същото време някои небесни тела летят на разстояние от около 45 милиона км от земната орбита - такива обекти се класифицират като NEA (неизследвани космически обекти). Първият сред тях е астероидът Ерос, открит през 1898 г. В продължение на десетилетия подобни открития са били рядкост, докато в края на 20-ти век специализирани наблюдателни телескопи започват масово да регистрират нови обекти.

През ноември 2025 г. каталогът на NEA надмина границата от 40 000, като само през последните три години бяха открити около 10 000 обекта. Както отбелязва Лука Конверси, ръководител на Центъра за координация на обекти около Земята на ESA, растежът е впечатляващ: „Броят на откритията нараства експоненциално, от хиляда в началото на века до 15 000 през 2016 г. и 30 000 през 2022 г. С пускането в експлоатация на следващото поколение телескопи очакваме броят на известните NEA да продължи да расте с още по-бързи темпове.“

Това се дължи на появата на нови инструменти. Обсерваторията Вера Рубин в Чили, която отвори врати тази година, е способна да добавя десетки хиляди нови обекти към каталога всяка година. Телескопите Flyeye на ESA, със своето ултрашироко зрително поле, помагат за откриване на астероиди, които други програми за наблюдение пропускат.

Веднъж открита, орбитата на всяка NEA се изчислява незабавно десетилетия предварително. Прогнозите непрекъснато се усъвършенстват, за да се определят дори най-малките рискове от сблъсък. Настоящите оценки показват, че около две хиляди обекта имат много нисък, но не нулев, шанс да се приближат до Земята през следващите сто години. Почти всички от тях са твърде малки, за да представляват реална заплаха.

Най-опасните астероиди с диаметър от няколко километра бяха открити първи, така че основният фокус сега е върху средно големи тела с диаметър 100–300 метра. Около една трета от очаквания брой вече са открити.

Въпреки липсата на реална заплаха от известните 40 000 NEA, подготовката е в ход. ESA работи по мисията Hera, космически кораб, който ще лети до Диморфос, за да проучи подробно ефектите от удар на DART на NASA. Тези данни ще помогнат за подобряване на методите за промяна на траекторията на потенциално опасни обекти.

Освен това, ЕКА подготвя мисията „Рамзес“, която ще съпътства астероида Апофис по време на близкото му преминаване покрай Земята през 2029 г. А в средата на 30-те години на 21-ви век ще бъде изстреляна инфрачервената мисия NEOMIR, която ще може да открива обекти, приближаващи се от Слънцето, тоест от сегашната „сляпа зона“.

