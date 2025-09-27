Нов пробив в науката: НАСА се прицели в унищожаване на опасен астероид (СНИМКА)

Учени предлагат ядрено унищожаване на астероид, който заплашва спътниците. Учени от НАСА сериозно обсъждат ядрен удар срещу астероид 2024 YR4. Обектът има приблизително 4% шанс да се сблъска с Луната през 2032 г. Ударът може да изхвърли масивен облак от прах и отломки в космоса, потенциално деактивирайки спътниците и нарушавайки комуникациите на Земята.

Два варианта за удара

Разглеждат се два варианта - промяна на орбитата на астероида или взривяването му при приближаване с мощност от около 1 мегатон. Първият метод е по-безопасен за Луната, но носи риска от неволно пренасочване на обекта към Земята.

Scientists propose nuking an asteroid that threatens satellites



NASA scientists are seriously discussing a nuclear strike against asteroid 2024 YR4.



Какво ще стане, като НАСА разбие Международната космическа станция?

От ноември 2000 г. насам, 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, НАСА и нейните международни партньори поддържат непрекъснато човешко присъствие в ниска орбита около Земята – поредица, която скоро ще достигне 25 години. Когато се разглежда в контекста на историята на космическите полети, Международната космическа станция е може би едно от най-невероятните постижения на човечеството, блестящ пример за сътрудничество в космоса между САЩ, Европа, Канада, Япония и Русия. Но всички хубави неща имат край. Както беше съобщено миналата година, през 2030 г. Международната космическа станция ще бъде изведена от орбита и ще бъде изтласкана в отдалечена област на Тихия океан от компанията SpaceX на Илон Мъск.

Астронавтите, които извършват изследвания вътре в космическата станция и експерименти с полезен товар, прикрепен към външната страна на станцията, са публикували много статии в рецензирани научни списания. Някои от тях са допринесли за по-доброто ни разбиране на гръмотевичните бури, довели са до подобрения в процесите на кристализация на ключови лекарства за борба с рака, описали са подробно как да се отглеждат изкуствени ретини в космоса, проучили са обработката на ултрачисти оптични влакна и са обяснили как да се секвенира ДНК в орбита.

Общо на борда на МКС са проведени над 4000 експеримента, в резултат на които са публикувани над 4400 научни статии, посветени на напредъка и подобряването на живота на Земята и подпомагането на бъдещите космически изследвания.

МКС доказа ценността на провеждането на изследвания в уникалната среда на космическите полети – която се характеризира с много ниска гравитация, вакуум, екстремни температурни цикли и радиация – за да се подобри разбирането на учените за широк спектър от важни физични, химични и биологични процеси.

