Мистериозен, огромен обект се приближава към Марс: Учените се питат извънземен кораб ли е това

27 септември 2025, 16:02 часа 255 прочитания 0 коментара
От момента на откриването на междузвездния обект, наречен 3I/ATLAS, в началото на юли тази година, учените не спират да следят неговото движение и поведение. Обектът, който много астрономи смятат за комета, се движи през Слънчевата система с над 200 000 км/ч и скоро ще се приближи до Марс. Това е едва третият подобен обект в Слънчевата система, след Оумуамуа, открит през 2017 г., и 2I/Borisov, който учените забелязаха за пръв път през 2019 г. Но за разлика от предишните два - този обект, според проучванията, идва от съвсем различна част на Млечния път.

Учените предполагат, че 3I/ATLAS е с много по-внушителни размери и значително по-голяма маса, отколкото се смяташе досега. Те не изключват възможността това да е извънземна технология.

На такова мнение е, например, астрофизикът от Харвард Ави Льоб, пише научното списание Futurism. Изчисленията на Льоб и неговите колеги показват, че 3I/ATLAS може да има маса над 33 милиарда тона. Той също така смята, че ядрото на обекта трябва да е с размер над 5 километра, което е в съответствие с предварителните оценки, базирани на наблюдения на други учени.

Изследователите смятат, че 3I/ATLAS може да е на над 7 милиарда години, което го прави по-стар от Слънцето. Установено е също, че обектът съдържа много повече въглероден диоксид, отколкото се смяташе досега. Твърде много въпросителни се натрупаха около този мистериозен междузвезден обект и учените продължават да го наблюдават. 

Льоб казва, че 3I/ATLAS е много по-масивен от междузвездните обекти „Оумуамуа“ и 2I/Borisov, чиито размери се оценяват съответно на приблизително 400 метра и на 1 километър. Според астрофизика, траекторията на 3I/ATLAS минава подозрително близо до Юпитер, Марс и Венера. Ученият все още не изключва възможността 3I/ATLAS да не е комета, а извънземен космически кораб, изпратен специално да наблюдава Земята.

Льоб си задава въпроса - дали 3I/ATLAS е рядко срещана масивна комета с необичаен химичен състав и странна траектория, или е извънземна технология? И в двата случая обектът може да изхвърля в Космоса замръзналата вода и въглеродния диоксид, които са се натрупали на повърхността му.

След малко повече от седмица 3I/ATLAS ще се приближи до Марс на разстояние едва няколко милиона километра. Льоб вече е заявявал, че тази траектория на полета е изключително необичайна. Астрофизикът смята, че камерата HiRISE на орбиталната станция Mars Reconnaissance Orbiter трябва да се използва за задълбочено изучаване на мистериозния обект, за да може най-после да бъдат определени истинският му размер и маса, както и най-накрая да се установи дали обектът е комета или нещо друго.

Припомняме, че по-рано през септември учени от обсерватория в Чили успяха да направя още една снимка на странния обект, на която се виждаше, че й се е появила характерна за кометите дълга опашка, която се предполага, че тепърва ще расте.

За разлика от обектите, свързани със Слънчевата система, 3I/ATLAS се движи по хиперболична орбита, която евентуално ще го върне в междузвездното пространство в края на тази или началото на следващата година.

Елена Страхилова
