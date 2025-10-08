Как "Козлука" се е превърнал в "Елените": Експертите предупредили за поройно дере още преди 1998 г.

Министърът на околната среда и водите Манол Генов представи резултати от проверките на МОСВ за наводненията в Елените. Той разказа как "Козлука" се е превърнал в "Елените" преди доста години. "Проектантите много ясно, точно без широко законодателство са казали: "тук има поройно дере, което представлява опасност при бъдещо строителство", коментира министърът. Той обаче обърна внимание, че реката е била застроена преди 1998 година.

Стана ясно, че покриването на реката първоначално е било от моста до работническо общежитие, до вливането в Черно море, а частично в горната си част е било покритпо преди 1998 г., в периода 2006 - 2007 е извършено покриването на долната част на устието.

"Търсим първо кой е разрешил и кога е покрита горната част на река "Дръщела". Кой е дал това разрешение, кога се е случило", каза министърът.

Той се интересува и дали Подробният устройствен план преди 1998 година е бил съгласуван с РИОСВ, защото такива дирекции същестуват и преди 1998 г. "Това все още не можем да проверим", каза още Генов. ОЩЕ: Строежи върху реката и беззаконие в "Елените": Първи резултати от проверките показват огромни пропуски

Снимка: БГНЕС

МОСВ няма да спести нищо

Той увери, че МОСВ няма да спести нищо и увери, че ще съдейства на институциите.

"Като видим какво има, какво няма, какво не е свършено, когато инспекторътът установи несъответствия, нарушения, ще го дадем го дадем, ако е необходимо и на прокуратурата. Давноста за отговорност за един човешки живот е доста голяма", заяви министърът.

"Днес работим с една цел да върнем държавността и справедливостта там, където й е мястото. Днес с моя заповед съм изпратил експерти от МОСВ, "Басейнова дирекция" - Черноморска, РИОСВ - Бургас на терен за проверка на наводнените терени, щетите, какви са те и доколко превенцията, която е направена предните години", каза Генов. ОЩЕ: Полицейски акции в Община Несебър и Бургас след потопа в "Елените" и данните за незаконно строителство

Проверката на документите

Министърът обясни, че разполага с два доклада от проверки, започнали още в петък от Басейнова дирекция - Черноморска и РИОСВ - Бургас. Той добави, че работи в синхрон с МРРБ, за да проследят наличната документация - електронна и на хартиен носител.

"Електронната система на МОСВ е от 2012 г. Басейнова дирекция "Черноморски район" не е търсена за съгласуване на инвестиционни предложения за застрояване в селище "Елените". Няма докуметални следи за това. Има извършени проверки, но по сигнал и резултатите от същия по най-бързия начин са докладвани както на РДНСК - Бургас през годините, така и на прокуратурата", посочи Генов.

Той обяви, че тепърва ще се проверява защо е липсвало това сезиране, дали е било нужно законово в ранните първи преписки и дали някой не е спестил тези проверки.

"Категоричен съм, че трябва да има документални следи в досиетата на преписките", смята министърът.

Данните от втората проверка на РИОСВ - Бургас показват, че има подавани през годините процедури по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. "Значителна част от тази документация, общо 11 преписки е записано заключението да не се извършва оценка върху въздействие върху въздействие върху околната среда. Става дума за преписки от 2014 до 2016 и една от 2019 г. Преобладаващо става дума за обекти в урбанизирана територия, местност "Козлука". Държа да подчертая, че за този дълъг период от 15 години е имало сериозни промени в законодателството", заяви Манол Генов.

"За мен като министър и като гражданин силно ме озадачава едно нещо, че за толкова дълъг период и немалка поредица от преписки, всички за обекти в местност "Козлука", няма досие на нито един обект, който е преминал през процедура за оценка на въздействие или по-ниско ниво на екологична оценка. Длъжни сме да изясним прецизно хода на цялото това застрояване, което стана причина на трагедията на 3 октомври", смята още министърът. ОЩЕ: В много кадастри реките са дадени като ниви: Архитект за наводненията в "Елените"