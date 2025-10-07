Водата върви от сушата към морето, не обратното: Кога ще го разберем?

Имах приятелка полугъркиня, много интелигентна и образована, доста възрастна жена – ахтополчанка на име Николина, може би последната наследница на онези гърци, населяващи от няколко хиляди години град Ахтопол, които в края на Първата световна война са били изселени незнайно защо от този наш най-южен черноморски градец. Николина е вече покойница от миналата зима, Бог да я прости, но в разговорите помежду ни и особено след онзи ужасен порой с жертви, който заля Царево в началото на септември преди две години, ми каза: "Николай, знай, че от Бургас на юг по крайбрежието към Резово има само два истински града. Единият се казва Созополис, а другият – Агатополис, другите са села. Двата града са построени на твърда скала и по-високо от терените наоколо, насечени с дерета и сухи корита, ориентирани в посока от сушата към морето и когато биват запълвани с много силна вода при порои, тя залива наличните по пътя ѝ селища, отнася къщи, дави невинни хора и добитък".

Сега, когато за две години се случиха две разрушителни наводнения по тези места, се сетих за думите на тази моя приятелка и си задавам въпроса: защо когато се издават разрешения за проектиране и строителство, не се обръща внимание на простата закономерност, свързана с това, че при дъжд и особено при интензивен дъжд и порой, водата от сушата се стича в морето, а не в обратна посока и същата тази вода търси трасетата, по които с най-малко съпротивление да намери своя път?! Разбираемо е, че по тези трасета не трябва в никакъв случай да има сгради, паралелни пътища, улици и напречни лошо проектирани и нискояки мостове. Очевидно е, обаче, че от една страна са налице потребностите на местните хора, от друга желанието на мнозина от нас да притежават имоти по морето и на трето място – интересът на местната администрация да облагородява тези доскоро диви места, което комплексно води до недопустими компромиси, от които крайният резултат е видим и определено лош.

Сега, след случилите се от преди дни наводнения, отново ще има поредните погребения на невинни хора, ще се отправят съболезнования, тепърва ще се правят оценки върху нанесените щети, ще се изплащат някакви помощи, които вероятно няма да покрият онова, което хората са имали и на практика ще се върви след събитията.

Какво е решението?

На първо място е целесъобразно издаването на разрешения за проектиране и строителство, и особено по Черноморието, както и на други места с видим и доказан във времето потенциал от порои и свлачища наоколо, да бъдат съобразени с риска от наводнения на терените, върху които ще се строи. Тази задача е изпълнима, защото съществува кадастър и геодезическа карта на всички терени у нас, по която може да се направи достатъчно точна оценка за риска от наводнения в отделната зона, село, град, вкл. и конкретен имот. Не е трудно да се направи потенцилна оценка за трасетата, по които наземната вода, образувала се в резултат от силен дъжд и порой, ще се стече по склоновете. След случилите се събития се налага съпровождащата т.нар. геодезическа снимка и трасировъчен план да бъдат разширени върху достатъчно голяма площ, като проектантът-геодезист да дава ясна, компетентна и достатъчно точна преценка за посоките на потенциалните стичания на вода при порои и за известните и потенциални свлачища. Той е този, който трябва да поеме основната отговорност за следващото решение на експертния съвет.

В случай на доказан висок риск от последиците от подобни природни явления е целесъобразно да не се издават разрешения за проектиране и строителство или ако се прецени, че е възможно и необходимо подобно строителство в конкретна рискова зона, да се изпълняват задължително водоотвеждащи съоръжения – диги, стени или ровове с необходимия потенциал, предхождащи самото строителство на бъдещите обитаеми обекти. Разбира се, че подобен подход ще оскъпи конкретния обект, но, на фона на евентуалните отрицателни последствия като потенциални човешки жертви и материални щети, подобен разход ще бъде оправдан.

На второ място е целесъобразно, при наличните и изпълнени вече обитаеми обекти с оценен висок риск от заливания с наземни води, както и на обекти със случили се вече щети от подобен характер, да бъдат изпълнени нови предпазни строителни съоръжения като отвеждащи водата диги, стени и ровове, с помощта на които, при настъпването на критично заливане от порои, водите да бъдат гарантирано отведени странично спрямо застрашените обекти.

Вече видях и снимка от дрон над Св. Влас, която не изиква коментар:

Снимката говори сама за себе си. Последиците не искам да коментирам. За мен е важно в каква посока ще вървим напред. А случилото се, колкото и да е ужасно и трагично, за съжаление не можем да го върнем назад. Както се казва: битият – бит, целунатият – целунат или май нещо друго беше.

Автор: Никола Темелков

* Заглавието е на редакцията