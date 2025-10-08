Полицейски акции в Община Несебър и Бургас след потопа в "Елените" и данните за незаконно строителство

Полицейски акции в сградите на Община Несебър и РДНСК в Бургас малко след 15:00 часа в сряда, в районите се наблюдава засилено присъствие на служители на сектор "Икономическа полиция". Униформените са влезли и в офиса на директора на екоинспекцията в морския областен град Павел Маринов. По неофициална информация е започнала документна проверка, свързана с изнесените до момента противоречиви данни за строителството в курортния комплекс "Елените".

Потопът край морето отне живота на четирима души, а щетите са за десетки милиони. При акциите се очаква да бъдат иззети документи, свързани със застрояването на "Елените" през годините. Междувременно директорът на РДНСК Бургас Янчо Райков заяви, че проверка вече се извършва, като се проверяват налични строителни книжа и подробни устройствени планове. Според директора на регионалната строителна инспекция резултати от проверката могат да се чакат в края на седмицата.

Снимка: БГНЕС

Сериозни нарушения

Огромни пропуски в документацията, липсващи данни за разрешителни и строежи на хотели върху съществуващо речно корито - това са само част от фрапиращите причини, довели до наводненията в курортния комплекс "Елените", показват данните от съвместните проверки на държавните институции в лицето на регионалното министерство, ДНСК, АПИ, ВиК и др. По данни на ресорния министър Иван Иванов, представени на брифинг в петък, става въпрос за "съществени пропуски", които са довели до огромните щети и наводнени улици.

"Всички дейности, които са извършвани на "Елените", са от 1997 г. до 2008 г. и са от компетентността на местната администрация, а подробните устройствени планове са одобрявани от общината там. Тези планове са позволили застрояване на речно корито, а реката продължава да съществува. Защо тези планове не са съгласувани с басейновите дирекции? На база на тях Община Несебър е издала съответните разрешителни за строеж, впоследствие са въведени в експлоатация всички сгради на територията на "Елените", обясни министър Иванов преди дни.

