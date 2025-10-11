Войната в Украйна:

Борислав Гуцанов след потопа: Ще помогнем, но не на незаконното

11 октомври 2025, 09:59 часа 241 прочитания 0 коментара
Борислав Гуцанов след потопа: Ще помогнем, но не на незаконното

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов съобщи, че в рамките на първото денонощие след старта на програмата за подпомагане в Царево са подадени близо 30 заявления от пострадали домакинства. Социалните служители вече работят на терен и извършват проверки на място, добави той по БТВ. 

Помощи до 7500 лева за пострадали семейства

Според Гуцанов, държавата осигурява финансова подкрепа до 7500 лева на домакинство, като сумата включва:

  • 1914 лв. основна помощ
  • 3000 лв. при доказано единствено жилище
  • 2500 лв. за унищожена покъщина

"Трябва обаче жилището да е законно, с издаден Акт 16, а не незаконно строителство, за което след това се търси помощ от държавата", подчерта министърът.

Европейски средства за почистване и временна заетост

Гуцанов обяви, че социалното министерство работи по европейски програми, чрез които местните власти ще могат да наемат безработни хора за почистване на дерета, сухи реки и замърсени зони.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Искаме да дадем средства на общините, за да могат хора без работа да се включат в почистването там, където е необходимо. Това е подкрепа за местната власт и за хората“, обясни той.

Министърът уточни, че програмата ще подпомогне пострадалите райони, но няма отношение към проблемите с отпадъците в София, които остават в компетенцията на столичната община.

Социални програми и подпомагане на млади семейства

Гуцанов отчете, че за деветте месеца от управлението на кабинета са осигурени средства за всички основни социални дейности. Пенсиите са индексирани по швейцарското правило, а програмата „Топъл обяд“ продължава без прекъсване.

Той припомни и, че инициативата „Грижа в дома“ е приключила административно още в края на 2024 г., но реално не е прекъсвана, тъй като финансирането ѝ е осигурено навреме.

Министерството предлага и увеличение на обезщетението за втората година от майчинството – от сегашните 780 лв. на 1100 лв.. Освен това се предвижда стимул от 75% от сумата за майките, които решат да се върнат на работа, вместо досегашните 50%.

„Така подпомагаме младите семейства и едновременно стимулираме икономиката с повече работещи млади хора“, коментира министърът.

Висок брой на ТЕЛК решенията

В края на изявлението си Гуцанов посочи, че броят на хората с експертни решения от ТЕЛК у нас е необичайно висок – близо 800 000 души.

„Странно е – толкова ли сме болни като нация? Не ми се вижда логично“, каза той и допълни, че системата се нуждае от по-строг контрол и реформа. Наскоро бившият МВР министър Веселин Вучков посочи публичната тайна - че пенсионерите в МВР масово са с ТЕЛК.

ОЩЕ: "Да не се правят на по-големи католици от папата": Гуцанов за почивния понеделник след празник 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
Борислав Гуцанов Социални помощи ТЕЛК Елените
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес