Борислав Гуцанов след потопа: Ще помогнем, но не на незаконното

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов съобщи, че в рамките на първото денонощие след старта на програмата за подпомагане в Царево са подадени близо 30 заявления от пострадали домакинства. Социалните служители вече работят на терен и извършват проверки на място, добави той по БТВ.

Помощи до 7500 лева за пострадали семейства

Според Гуцанов, държавата осигурява финансова подкрепа до 7500 лева на домакинство, като сумата включва:

1914 лв. основна помощ

3000 лв. при доказано единствено жилище

2500 лв. за унищожена покъщина

"Трябва обаче жилището да е законно, с издаден Акт 16, а не незаконно строителство, за което след това се търси помощ от държавата", подчерта министърът.

Европейски средства за почистване и временна заетост

Гуцанов обяви, че социалното министерство работи по европейски програми, чрез които местните власти ще могат да наемат безработни хора за почистване на дерета, сухи реки и замърсени зони.

„Искаме да дадем средства на общините, за да могат хора без работа да се включат в почистването там, където е необходимо. Това е подкрепа за местната власт и за хората“, обясни той.

Министърът уточни, че програмата ще подпомогне пострадалите райони, но няма отношение към проблемите с отпадъците в София, които остават в компетенцията на столичната община.

Социални програми и подпомагане на млади семейства

Гуцанов отчете, че за деветте месеца от управлението на кабинета са осигурени средства за всички основни социални дейности. Пенсиите са индексирани по швейцарското правило, а програмата „Топъл обяд“ продължава без прекъсване.

Той припомни и, че инициативата „Грижа в дома“ е приключила административно още в края на 2024 г., но реално не е прекъсвана, тъй като финансирането ѝ е осигурено навреме.

Министерството предлага и увеличение на обезщетението за втората година от майчинството – от сегашните 780 лв. на 1100 лв.. Освен това се предвижда стимул от 75% от сумата за майките, които решат да се върнат на работа, вместо досегашните 50%.

„Така подпомагаме младите семейства и едновременно стимулираме икономиката с повече работещи млади хора“, коментира министърът.

Висок брой на ТЕЛК решенията

В края на изявлението си Гуцанов посочи, че броят на хората с експертни решения от ТЕЛК у нас е необичайно висок – близо 800 000 души.

„Странно е – толкова ли сме болни като нация? Не ми се вижда логично“, каза той и допълни, че системата се нуждае от по-строг контрол и реформа. Наскоро бившият МВР министър Веселин Вучков посочи публичната тайна - че пенсионерите в МВР масово са с ТЕЛК.

ОЩЕ: "Да не се правят на по-големи католици от папата": Гуцанов за почивния понеделник след празник