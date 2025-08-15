Продължава гасенето на големия пожар в Пирин. Локализирани са вече двете огнища над селата Илинденци и Плоски. Вчера в гасенето се участваха над 150 души, както и два хеликоптера "Кугър". За днес има призив да се включат още доброволци. Сборният пункт ще е на разклона за Плоски между 5 и 10 часа сутринта, съобщи Иван Ризов от Югозападното държавно предприятие.

Борба с пламъжите

Потушен е големият горски пожар край Кърджали, който изпепели 500 декара смесена гора и храсти и застраши селата Дъждовница, Ридово и Снежинките. Причината за пожара на този етап не са известни, но областният управител Никола Чанев не изключва човешка небрежност.

"В този район има много туристи, риболовци. Тъй като в близост там, където е възникнал пожарът, не виждам нито електрически кабели, нито има паднали мълнии, смятам, че става въпрос за небрежност и човешка грешка", каза той.

Отменено е бедственото положение в сунгурларското село Скала. То беше въведено преди 6 дни заради пожара там. Евакуираните хора са вече по домовете си. Но и тази нощ 8 екипа огнеборци останаха да дежурят.

"Изгорялата площ е около 20-21 000 дка. Отдъхнахме си, още не можем да се отърсим от напрежението, стреса, който преживяхме", каза кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов.

Потушен е и пожарът в защитената местност Калимок-Бръшленкрай Тутракан. За два дни огънят там обхвана 850 декара и части от землищата на селата Цар Самуил и Нова Черна. По данни на екоинспекцията в Русе не са засегнати защитени видове птици.