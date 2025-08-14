Войната в Украйна:

Два хеликоптера подпомагат за овладяването на пожара в Пирин

14 август 2025, 09:45 часа 265 прочитания 0 коментара
Два хеликоптера са на терен и подпомагат в усилията на огнеборците за овладяването на пожара в Пирин. Това каза за БТА директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) в Благоевград комисар Валентин Василев. Той съобщи, че вчера няма развитие на пожара по периметър, което по думите му е много добре.

"Положителен факт е, че не е имало и върхово горене. Работим и на двете огнища, които имаме - над Илинденци, община Струмяни, и над село Плоски", община Сандански.

Екипите остават същия брой. На място са 15 служители от Национален парк "Пирин", 70 пожарникари около 50 служители на горски стопанства в региона и около 20 военнослужещи.

Пожарът в района на село Илинденци възникна на 25 юли около 20:42 часа. Веднага на място бяха изпратени три пожарни автомобила с осем служители на Районна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"- Благоевград, както и служители на Държавното горско стопанство.

Въпреки това огънят се разраства бързо. Наложи се евакуацията на петима души, живеещи във вилната зона над село Илинденци.

Заради разрасналия се пожар на 29 юли областният управител Георги Динев активира системата BG-ALERT за спешна евакуация в района на санданското село Плоски. Изведени бяха над 400 души, които след преминаването на опасността се върнаха в домовете си два дни по-късно.

