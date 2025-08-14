Хората победиха огъня в Пирин: Пожарът е локализиран

Локализиран е пожарът в Пирин и няма опасност да се разрасне. Двадесет и първи ден над 150 пожарникари, горски служители и доброволци продължават гасенето на двата фронта на пожара в Пирин – над селата Илинденци (община Струмяни) и Плоски (община Сандански). По данни на инж. Петко Ангелов от Югозападното държавно предприятие, цитирани от БНР, огнищата са локализирани и няма активно разширяване по периферията. Всички краища на пожара са укрепени с минерализовани ивици, по които са разположени дежурни екипи, следящи за повторно запалване от тлеещи дънери или паднали шишарки.

Във вътрешността се обработват тлеещи огнища, а два хеликоптера „Кугър“ на Военновъздушните сили гасят малко, но недостъпно наземно огнище с площ около 7–8 декара.

Ситуацията е спокойна

„Към момента ситуацията е спокойна и работим ефективно на терен. Въпреки това не можем да гарантираме, че при промяна на метеорологичните условия следобед няма да се появят нови проблеми.

Снимка Министерство на отбраната

Затова наблюдението и реакцията на всяко ново запалване са постоянни“, подчерта инж. Ангелов.

Работата по окончателното потушаване на пожара продължава, като целта е да не се допусне разрастване на огъня.

Припомняме, че само преди 2 дни, на 12 август положението беше критично и на риск беше изложено национално богатство.

Тогава пожарът засегна и Национален парк Пирин, след като дни наред огнеборците го пазеха от огнената стихия. Огънят над село Илинденци бе навлязъл на територията на парка. Засегнати бяха около 15 декара.

