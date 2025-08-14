Войната в Украйна:

Хората победиха огъня в Пирин: Пожарът е локализиран

14 август 2025, 15:53 часа 315 прочитания 0 коментара
Хората победиха огъня в Пирин: Пожарът е локализиран

Локализиран е пожарът в Пирин и няма опасност да се разрасне. Двадесет и първи ден над 150 пожарникари, горски служители и доброволци продължават гасенето на двата фронта на пожара в Пирин – над селата Илинденци (община Струмяни) и Плоски (община Сандански). По данни на инж. Петко Ангелов от Югозападното държавно предприятие, цитирани от БНР, огнищата са локализирани и няма активно разширяване по периферията. Всички краища на пожара са укрепени с минерализовани ивици, по които са разположени дежурни екипи, следящи за повторно запалване от тлеещи дънери или паднали шишарки.

Във вътрешността се обработват тлеещи огнища, а два хеликоптера „Кугър“ на Военновъздушните сили гасят малко, но недостъпно наземно огнище с площ около 7–8 декара.

Ситуацията е спокойна

„Към момента ситуацията е спокойна и работим ефективно на терен. Въпреки това не можем да гарантираме, че при промяна на метеорологичните условия следобед няма да се появят нови проблеми.

Снимка Министерство на отбраната

Затова наблюдението и реакцията на всяко ново запалване са постоянни“, подчерта инж. Ангелов.

Работата по окончателното потушаване на пожара продължава, като целта е да не се допусне разрастване на огъня.

Припомняме, че само преди 2 дни, на 12 август положението беше критично и на риск беше изложено национално богатство.

Тогава пожарът засегна и Национален парк Пирин, след като дни наред огнеборците го пазеха от огнената стихия. Огънят над село Илинденци бе навлязъл на територията на парка. Засегнати бяха около 15 декара.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Пожар Пирин Национален парк Пирин локализиране
