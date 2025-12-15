Психично болен тормози столичен квартал – напада жени, пребил и майка си

Страх и напрежение след непредизвикана агресия в столичния квартал "Овча купел" 1. Живеещите в района разказват, че от известно време по междукварталните улици се разхожда около 40-годишен мъж, който напада жени, без да ги познава и без да бъде провокиран от тях. Въпросният човек вече е заловен и освидетелстван. Това е станало след едно от поредните му нападения. Той нанесъл побой над майка му, като сигнала е подала самата тя. В момента жената е настанена в болница, а той - в психиатрично заведение.

Нападение над непознати

Мъжът нападал и непознати жени. Съпругата на Любомир Стефанов е една от тях. "При разминаването с въпросния господин, той започнал да ѝ говори и я подгонил. Жена ми е запазила самообладание и е тръгнала към входа. Случайни минувачи са го спрели да ѝ посегне и си е тръгнал. Това е станало в следобедните часове. На следващия ден е пребил майка си, която е в кома. Доколкото разбрах е наркозависим', разказа той в ефира на Нова телевизия.

Любомир разбира за кого става дума от камерата на входа на блока.

"Чух, че обикаля из квартала, а едно момиче ми изпрати записи как псува случайни минувачи. Срещал съм го по улиците, по физиономия ми е познат, но не съм го виждал адекватен. Моя съседка твърди, че и на мъже е посягал", сподели той.