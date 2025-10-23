Психическо заболяване не изключва вменяемост: Какво се знае за тройното убийство в Бургаско

Наличието на психично заболяване не значи, че извършителят на престъплението е бил невменяем в момента на извършването му. Това посочи в ефира на Нова телевизия окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев по темата за тройното убийство в бургаското село Люляково. Той каза, че тепърва психиатричната експертиза ще установи дали задържаният Фахри Салим има такова, защото досега не е бил освидетелстван и лекуван. "Има семейна обремененост - баща му страда от шизофрения", допълни Чинев.

Ако бъде признат за виновен 25-годишният мъж може да получи наказание лишаване от свобода за срок от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

Оръжията на тройното убийство още се издирват, но се знае, че те са две - огнестрелно и хладно. "Експертизата ще покаже кое от тях е използвано първо върху жертвите", каза прокурорът.

Най-вероятният мотив за тежкото престъпление според държавното обвинение е отдалечаването на сочения за извършител от дома му. На 11 август тази година е издадена ограничителна заповед за Фахри и баща му. По думите на прокуратурата дни наред той следял майка си, леля си и сестра си, които бяха убити.