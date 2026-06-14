Спорт:

"Сготвен съм, не съм извършил подобно нещо": Д-р Станимир Хасърджиев за обвиненията срещу него

14 юни 2026, 17:39 часа 946 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
"Сготвен съм, не съм извършил подобно нещо": Д-р Станимир Хасърджиев за обвиненията срещу него

„Спя с чиста съвест“. Това заяви в интервю за предаването „На фокус“ по Нова телевизия д-р Станимир Хасърджиев. Припомняме, че той и още трима души са обвинени за принуда, сексуални престъпления и притежание на наркотици. „Сготвен съм, начинът, по който бяха представени и направени обвиненията, звучат ужасяващо дори и за мен“, добави той.

Д-р Хасърджиев направи връзка между обвинението срещу него и негов стар сигнал за извършени документни измами. „Става въпрос за документ с фалшифицирани мои подписи, касаещи ръководената от мен организация. Дадох доказателства, че са се случвали злоупотреби и от този момент тръгнаха големи активности спрямо мен“, обясни бившият председател на най-голямата пациентска организация у нас.

Още: Д-р Хасърджиев: Интересно как ме обвиниха след като представих данни за престъпление на висш чиновник

Той уточни, че не знае кой стои зад обвинението. „Ако можех да кажа кой ме е сготвил, вероятно щях да си реша проблема. Не бих искал да спекулирам, но със сигурност е влиятелен човек“, обясни Хасърджиев, като разказа откъде се познава с останалите обвинени. „Никога не съм имал проблем да говоря за моята сексуална ориентация, хомосексуален съм и това не е тайна“, категоричен бе той.

Д-р Хасърджиев разказа и какво се е случило в нощта на 8 септември 2025 година. „Не мога да ви дам детайли, защото сме в производство. Беше обикновена вечер, бяхме се събрали с мои приятели – Росен Белов ми писа и ме попита може ли да дойде с едно момче. Нормална вечер, приятели, събрани на маса. Пили сме алкохол, но не сме прекалявали, казали сме си „Наздраве““, обясни той, като бе категоричен, че не знае да е имало наркотици в апартамента. „Кой какво е носил, какво е правил, няма как да знам“, уточни той.

Още: Продължава делото срещу Станимир Хасърджиев и още трима подсъдими

„Как може да дадеш на някого да пие нещо насила, не го познавах това момче, нито го знам какъв е, нито що е. Това момче всъщност току-що е излязло от затвора в Англия, за 4 грабежа – над бензиностанции и над таксиметров шофьор, когото е вързал“, разказа Хасърджиев за въпросното момче, което ги обвинява, че са го дрогирали и насилили.

„Това момче е задигнало 160 лева от нашата маса, не знам как се е озовал на съседната тераса, откриват го съседите и започва да измисля тази история. Аз разбрах, че парите ми липсват чак след грабежа. Това е един човек, който е дошъл да краде, детайлите около това как е изчезнал, ще ги изяснява прокуратурата. Неговите твърдения – че е насилван, не се потвърждават от експертизите“, заяви още Хасърджиев. „Никой никого не е насилвал тази същата вечер, категорично не е заплашван с пистолет, не е бил принуждсаван да взима наркотици“, категоричен бе бившият шеф на пациентска организация.

Още: Хасърджиев излиза на свобода срещу солидна парична гаранция

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той бе категоричен, че не приема наркотици. „Мога да ви покажа документ на мое изследване и сама да прецените дали употребявам регулярно или нерегулярно наркотици. Може би в тийнейджърските години да съм пробвал някакви неща като младите хора и съм щастлив, че не съм залитнал към тези неща“, обясни още той и уточни, че знае какво представлява т.нар. „наркотик на изнасилвача“, защото това му е работата.

Станимир Хасърджиев категорично отказа да обсъжда собственото си здравословно състояние. „Най-отвратителното нещо е прокуратурата да излезе и да говори за здравословното ми състояние. Институциите, които трябва да спазват закона, излизат и правят медиен каламбур, който чак не ми се вярва, че се случва“, заяви той.

Още: Дрога и порнографски материали: Д-р Хасърджиев, Росен Белов и Симеон Дряновски с нови обвинения

„Нямам представа какво е обвинението спрямо Росен Белов. Досега обвинението към нас четирима а е като за виновни, независимо, че ние сме жертви. Аз заявявам, че не съм извършил подобно нещо и се надявам съдът в крайна сметка да достигне до истината. Ако бъда осъден, съм готов да си изтърпя наказанието“, завърши той.

Обвинението

Станимир Хасърджиев е подсъдим са още трима души – актьорът Росен Белов, гръцкият модел Анастасиос Михаилидис и бившият легионер Симеон Дряновски. Те са обвинени за принуда, сексуални престъпления и притежание на наркотици. Хасърджиев и другите трима подсъдими бяха задържани в края на 2025 г., след като 20-годишно момче подаде жалба, че е държано насила в дома на лекаря.

Още: Прокуратурата протестира мерките на подсъдимите по делото “Хасърджиев“

В началото на май, по време на разпоредителното заседание по делото, съдът пусна под гаранция от 60 000 евро Хасърджиев, а гръцкият модел Анастасиус Михайлидис – срещу 10 000 евро. По данни на прокуратурата обвиненията срещу групата включват принуда, сексуални посегателства с използване на сила и заплаха, както и държане на различни видове наркотични вещества, сред които и GHB – субстанция, свързвана с извършването на подобни престъпления.

Разследването се води и за разпространение на порнографски материали, умишлено заразяване с венерически болести, както и незаконно притежание на оръжие и боеприпаси.  

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Станимир Хасърджиев обвинение Росен Белов
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес