"Сготвен съм, не съм извършил подобно нещо": Д-р Станимир Хасърджиев за обвиненията срещу него

„Спя с чиста съвест“. Това заяви в интервю за предаването „На фокус“ по Нова телевизия д-р Станимир Хасърджиев. Припомняме, че той и още трима души са обвинени за принуда, сексуални престъпления и притежание на наркотици. „Сготвен съм, начинът, по който бяха представени и направени обвиненията, звучат ужасяващо дори и за мен“, добави той.

Д-р Хасърджиев направи връзка между обвинението срещу него и негов стар сигнал за извършени документни измами. „Става въпрос за документ с фалшифицирани мои подписи, касаещи ръководената от мен организация. Дадох доказателства, че са се случвали злоупотреби и от този момент тръгнаха големи активности спрямо мен“, обясни бившият председател на най-голямата пациентска организация у нас.

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Той уточни, че не знае кой стои зад обвинението. „Ако можех да кажа кой ме е сготвил, вероятно щях да си реша проблема. Не бих искал да спекулирам, но със сигурност е влиятелен човек“, обясни Хасърджиев, като разказа откъде се познава с останалите обвинени. „Никога не съм имал проблем да говоря за моята сексуална ориентация, хомосексуален съм и това не е тайна“, категоричен бе той.

Д-р Хасърджиев разказа и какво се е случило в нощта на 8 септември 2025 година. „Не мога да ви дам детайли, защото сме в производство. Беше обикновена вечер, бяхме се събрали с мои приятели – Росен Белов ми писа и ме попита може ли да дойде с едно момче. Нормална вечер, приятели, събрани на маса. Пили сме алкохол, но не сме прекалявали, казали сме си „Наздраве““, обясни той, като бе категоричен, че не знае да е имало наркотици в апартамента. „Кой какво е носил, какво е правил, няма как да знам“, уточни той.

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„Как може да дадеш на някого да пие нещо насила, не го познавах това момче, нито го знам какъв е, нито що е. Това момче всъщност току-що е излязло от затвора в Англия, за 4 грабежа – над бензиностанции и над таксиметров шофьор, когото е вързал“, разказа Хасърджиев за въпросното момче, което ги обвинява, че са го дрогирали и насилили.

„Това момче е задигнало 160 лева от нашата маса, не знам как се е озовал на съседната тераса, откриват го съседите и започва да измисля тази история. Аз разбрах, че парите ми липсват чак след грабежа. Това е един човек, който е дошъл да краде, детайлите около това как е изчезнал, ще ги изяснява прокуратурата. Неговите твърдения – че е насилван, не се потвърждават от експертизите“, заяви още Хасърджиев. „Никой никого не е насилвал тази същата вечер, категорично не е заплашван с пистолет, не е бил принуждсаван да взима наркотици“, категоричен бе бившият шеф на пациентска организация.

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Той бе категоричен, че не приема наркотици. „Мога да ви покажа документ на мое изследване и сама да прецените дали употребявам регулярно или нерегулярно наркотици. Може би в тийнейджърските години да съм пробвал някакви неща като младите хора и съм щастлив, че не съм залитнал към тези неща“, обясни още той и уточни, че знае какво представлява т.нар. „наркотик на изнасилвача“, защото това му е работата.

Станимир Хасърджиев категорично отказа да обсъжда собственото си здравословно състояние. „Най-отвратителното нещо е прокуратурата да излезе и да говори за здравословното ми състояние. Институциите, които трябва да спазват закона, излизат и правят медиен каламбур, който чак не ми се вярва, че се случва“, заяви той.

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„Нямам представа какво е обвинението спрямо Росен Белов. Досега обвинението към нас четирима а е като за виновни, независимо, че ние сме жертви. Аз заявявам, че не съм извършил подобно нещо и се надявам съдът в крайна сметка да достигне до истината. Ако бъда осъден, съм готов да си изтърпя наказанието“, завърши той.

Обвинението

Станимир Хасърджиев е подсъдим са още трима души – актьорът Росен Белов, гръцкият модел Анастасиос Михаилидис и бившият легионер Симеон Дряновски. Те са обвинени за принуда, сексуални престъпления и притежание на наркотици. Хасърджиев и другите трима подсъдими бяха задържани в края на 2025 г., след като 20-годишно момче подаде жалба, че е държано насила в дома на лекаря.

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В началото на май, по време на разпоредителното заседание по делото, съдът пусна под гаранция от 60 000 евро Хасърджиев, а гръцкият модел Анастасиус Михайлидис – срещу 10 000 евро. По данни на прокуратурата обвиненията срещу групата включват принуда, сексуални посегателства с използване на сила и заплаха, както и държане на различни видове наркотични вещества, сред които и GHB – субстанция, свързвана с извършването на подобни престъпления.

Разследването се води и за разпространение на порнографски материали, умишлено заразяване с венерически болести, както и незаконно притежание на оръжие и боеприпаси.