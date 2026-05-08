Войната в Украйна:

Прокуратурата протестира мерките на подсъдимите по делото “Хасърджиев“

08 май 2026, 15:23 часа 501 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Прокуратурата протестира мерките на подсъдимите по делото “Хасърджиев“

Софийската районна прокуратура (СРП) внесе протест срещу мерките за неотклонение, наложени от Софийския районен съд спрямо четирима души, подсъдими за общо 17 престъпления - Станимир Хасърджиев, Анастасиос Михайлидис, Росен Белов и Симеон Дряновски. Това съобщават на страницата на СРП в интернет. След внесен обвинителен акт срещу четиримата на 4 май 2026 г. беше проведено разпоредителното заседание по делото. Тогава съдебният състав на Софийския районен съд измени мерките за неотклонение на Хасърджиев и Михайлидис от “задържане под стража“ в “гаранция“, а на Белов и Дряновски – от “домашен арест“ в “гаранция“. На Хасърджиев е взета гаранция в размер на 60 000 евро, а на останалите трима – по 10 000 евро.

Забрана да напускат страната

Още: Хасърджиев излиза на свобода срещу солидна парична гаранция

Наблюдаващите прокурори не са съгласни с изменените мерки за неотклонение на четиримата подсъдими и на 7 май са внесли протест в Софийския градски съд. Те поискаха от съда на четиримата подсъдими да бъдат наложени и забрани за напускане на страната.

Снимка БГНЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Четиримата са обвинени за това, че на 8 септември 2025 г. в жилище на ул. “Русаля“ в София са извършили блудствени действия с лице от същия пол, като за целта са употребили сила - вързали са пострадалия с кожени колани и с въже.

Отделните обвинения

Дряновски и Хасърджиев са подсъдими за принуда, Михайлидис и Хасърждиев - за държане на различни наркотици.

Още: Принуда, заплахи и посегателства: Старт на делото срещу Станимир Хасърджиев

Михайлидис е обвинен и за незаконно притежание на огнестрелно оръжие, а Белов - за държане, разпространение и създаване на стотици порнографски материали, за част от които са използвани непълнолетни лица.

Дряновски е подсъдим още за притежание на дрога и огнестрелни оръжия и боеприпаси без разрешително.

Хасърджиев е обвинен и за това, че е поставил в опасност от заразяване с венерически болести две лица, след като е знаел, че страда от болести, предавани по полов път. Той е с обвинение и за разпространение на порнографски материали.

Делото срещу четиримата ще продължи по общия ред на 2 юни 2026 г. в Софийския районен съд. Според обвинението те са държали по принуда с оръжие 20-годишен младеж в София.

Още: Обвинение за Станимир Хасърджиев: Умишлено заразяване с ХИВ и венерически болести

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Станимир Хасърджиев детска порнография мярка за неотклонение принуда
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес