Тежка катастрофа в София: Кола се вряза в автобус на градския транспорт, има загинал (ВИДЕО)

Тежка катастрофа е станала рано тази сутрин между автомобил и автобус на градския транспорт в София. Инцидентът се е случил на кръстовището на бул. "Възкресение" и "Константин Величков". Автомобилът се е врязал странично през прозорците на автобуса.

Към момента не са ясни причините за катастрофата. Пробите за алкохол и наркотици на двамата водачи са отрицателни.

Водачът на автомобила е на 21 години.

Един загинал и пострадали

Един човек е загинал, а поне 5-ма са ранени. По информация на БНР той е сирийски гражданин и е на възраст над 60 години. От пострадалите в най-тежко състояние е 18-годишно момиче, което е било в лекия автомобил, както и водачът на автобуса, който е на 66 години.

Други 3-ма или 4-ма са с различни травми, а един мъж е освободен за домашно лечение.

По първоначална информация лекият автомобил се е движил с изключително висока скорост и се е врязал в страничното стъкло на автобуса.

На мястото на инцидента веднага са изпратени екипи на Спешна помощ, пожарната и полицията.