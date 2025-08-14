Двама загинали и двама ранени при тежка катастрофа във Видинско

Тежка катастрофа с двама загинали и двама пострадали е станала тази нощ между видинските села Куделин и Връв, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин, цитирани от БТА. Сигналът за пътнотранспортното произшествие е постъпил в 00:34 часа. При движение с несъобразена скорост от град Брегово в посока Ново село, излизайки от десен завой, 23-годишен бреговчанин - водач на лек автомобил с видинска регистрация, изгубил контрол над управлението. Колата поднесла, преминала през пътното платно от ляво надясно и се блъснала последователно в две дървета на банкета вдясно от платното за движение.

На място е загинал 20-годишен пътник от предната дясна седалка. С множество травми водачът е починал по-късно във видинската болница.

Двамата пътници от задната седалка – на 20 и 34 години, са настанени в реанимацията на болницата във Видин. Оперативна група извършила оглед на местопроизшествието. Образувано е досъдебно производство.

По данни на МВР през изминалото денонощие в страната са станали 18 тежки пътни инцидента.