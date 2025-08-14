Войната в Украйна:

Двама загинали и двама ранени при тежка катастрофа във Видинско

14 август 2025, 09:49 часа 275 прочитания 0 коментара
Двама загинали и двама ранени при тежка катастрофа във Видинско

Тежка катастрофа с двама загинали и двама пострадали е станала тази нощ между видинските села Куделин и Връв, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин, цитирани от БТА. Сигналът за пътнотранспортното произшествие е постъпил в 00:34 часа. При движение с несъобразена скорост от град Брегово в посока Ново село, излизайки от десен завой, 23-годишен бреговчанин - водач на лек автомобил с видинска регистрация, изгубил контрол над управлението. Колата поднесла, преминала през пътното платно от ляво надясно и се блъснала последователно в две дървета на банкета вдясно от платното за движение.

На място е загинал 20-годишен пътник от предната дясна седалка. С множество травми водачът е починал по-късно във видинската болница.

Двамата пътници от задната седалка – на 20 и 34 години, са настанени в реанимацията на болницата във Видин. Оперативна група извършила оглед на местопроизшествието. Образувано е досъдебно производство.

По данни на МВР през изминалото денонощие в страната са станали 18 тежки пътни инцидента.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
ранени катастрофа загинали информация 2025
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес