Пострадалите майка и дете, пометени от АТВ в Слънчев бряг, са с опасност за живота

14 август 2025, 19:16 часа
Пострадалите майка и дете, пометени от АТВ в Слънчев бряг, са с опасност за живота

4-годишното детенце и майка му, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг по-рано днес, са пострадали тежко и са настанени в реанимацията на УМБАЛ Бургас. Има опасност за живота им, съобщиха пред "24 часа" от здравното заведение. Бащата на детето, който също е бил с тях, се е разминал само с леки наранявания. В болница обаче остават другите трима пострадали при инцидента - две деца на 6 и 12 години, братовчеди на най- малкото, както и мъж служител в хотел в курорта.

Още: Жена е с опасност за живота: 18-годишен с АТВ блъсна двама възрастни и три деца в Слънчев бряг

Все още се изяснява какви са травмите на най-тежко ранените майка и дете. Превят и изследвания, уточняват от болницата. Разпитан е 18-годишният младеж, който е шофирал АТВ-то. По информация на "24 часа", той продължава да твърди, че минути след като наел машината е установил, че тя няма спирачки. В този момент, обаче, срещу него идвал автомобил и за да избегне сблъсъка той завил рязко към тротоара, връхлитайки пешеходците - семейство от Пловдив. 

Още: Дрегерът превъртя: Много пиян мъж не видя мантинелата

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
